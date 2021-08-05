هيئة أبناء العرقوب ومزارع شبعا تدين العدوان الاسرائيلي على المناطق المحررة

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وأكدت أن "القصف العدواني الإسرائيلي الذي استهدف مرتفعات واحراج وبساتين قرى العرقوب، خلف المزيد من الخسائر والحرائق التي أتت على أشجار الزيتون وغيرها من المزروعات، ونجا أهالي المنطقة ومنازلهم رغم وصول القصف إلى الأحياء وبين المنازل".



وطالبت "الحكومة ووزارة الخارجية بالتحرك الفوري وتقديم شكوى ضد هذا العدوان، وإلزام العدو دفع التعويضات للمتضررين وعن الحرائق". كما طالبت "الأمم المتحدة وقواتها المنتشرة في الجنوب بلعب دور يتجاوز مراقبة العدوان".



ودعت إلى "تعزيز أهالي قرى وبلدات المواجهة، خصوصا في هذه الظروف العصيبة التي يمر بها لبنان".

وكان ​الطيران الحربي الإسرائيلي​،نفذ عند الأولى من بعد منتصف الليل اليوم الخميس ، غارات على ​نهر الليطاني​.

كما نفّذ غارتين وهميّتين في أجواء المنطقة، سُمعت أصواتهما في أرجاء ​الجنوب​ كافّة، وشعر السكّان بضربات قويّة.

وكان قد أعلن المتحدّث باسم الجيش الإسرائيلي، أفيخاي أدرعي، أنّ "طائرات حربيّة شنّت بعد منتصف الليل، غارات على المناطق الّتي أُطلقت منها أمس القذائف الصاروخيّة من لبنان نحو الأراضي الإسرائيليّة، بالإضافة إلى بنية تحتيّة تُستخدم لأهداف إرهابيّة. كما أغارت الطائرات الحربيّة على هدف آخر في المنطقة الّتي أُطلقت منها سابقًا قذائف صاروخيّة نحو إسرائيل".