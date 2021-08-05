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الرئيس الايراني يستقبل يستقبل رئيسي الوزراء الجزائري والارميني

الرئيس الايراني يستقبل يستقبل رئيسي الوزراء الجزائري والارميني
الخميس ٠٥ أغسطس ٢٠٢١ - ٠٧:٥٥ بتوقيت غرينتش

استقبل الرئيس الايراني ابراهيم رئيسي اليوم الخميس رئيسي الوزراء الجزائري والارميني كلا على انفراد في طهران ويبحث معهما تطوير العلاقات الثنائية. 

يتبع ...

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