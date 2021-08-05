إدانات متواصلة للقصف الاسرائيلي على جنوب لبنان

العالم - نبض السوشيال

ففي تطوّر خطير على المشهد الأمني في جنوب لبنان، شنّت طائرات العدو الحربية غارتين فجر اليوم الخميس، على منطقة الدمشقية في خراج بلدة المحمودية (بين أقضية جزين ومرجعيون والنبطية).

الغارتان استهدفتا منطقة غير مأهولة، وقالت وسائل إعلام إسرائيلية إنها المنطقة التي أطلِقَت منها الصواريخ التي استهدفت محيط مستوطنة كريات شمونة، نهار أمس.



وكتبت صحيفة الاخبار اللبنانية اليوم انه رغم أن العدو وضع غارتَي فجر اليوم في سياق الرد على صواريخ نهار أمس، وأن معلقين مقربين من المؤسسة الأمنية في تل أبيب تعمّدوا القول إن الغارتين لم تستهدفا مواقع لحزب الله وإنهما رسالة، إلا أن الاعتداء يتجاوز خطوطاً حمراء أرستها قواعد الاشتباك في الجنوب منذ نهاية حرب تموز ــــ آب 2006.

فللمرة الأولى، يستخدم العدو طائراته الحربية للإغارة على أراضٍ لبنانية، في عمق الجنوب، فيما كان سابقاً يردّ على أي إطلاق للصواريخ ــــ سواء باتجاه مزارع شبعا أو نحو شمال فلسطين ــــ بقصف مدفعي على مواقع الحافة الأمامية.

المقاومة لم تقل كلمتها بعد. الإعلام الحربي اكتفى بنشر خبر عن الغارتين. المرة الأخيرة التي استخدم فيها العدو طائراته الحربية لقصف مواقع للمقاومة، كانت في شباط 2014، عندما أغارت طائرات حربية إسرائيلية على موقع لحزب الله عند الحدود اللبنانية ــــ السورية، شرقي بلدة جنتا.

ورغم أن الغارة استهدفت حينذاك نقطة ملتبسة لجهة كونها تقع في أراضٍ لبنانية أو سورية، إلا أن حزب الله أصدر بياناً أكّد فيه أن الغارة كانت على الأراضي اللبنانية، وسرعان ما نفّذت المقاومة عملية في مزارع شبعا، عدّتها رداً على محاولة العدو خرق قواعد الاشتباك.

ومنذ عام 2006، ثبّتت المقاومة معادلة ردع للعدو، وأجبرته على الانكفاء عن تنفيذ أي اعتداء أو عدوان على الأراضي اللبنانية. ومن غير المتوقع أن تسمح له بتجاوز هذه المعادلة، بصرف النظر عن أسلوب إعادة تثبيت الردع، في حال شخّصت غارتي أمس في إطار سعيإ سرائيل إلى الإخلال بميزان الردع الشديد الدقة.

نتابع الان اهم التغريدات التي وردت ضمن الوسومات المذكورة اعلاه حيث جاء في تغريدة على حساب موقع (المحور):

المفتي قبلان: ما حصل على الحدود اعتداء صهيوني صارخ #لبنان #الجنوب https://almehwarnews.com/post/11779/

وجاء في متن الخبر الذي نشره المحور ان المفتي الجعفري الممتاز الشيخ أحمد قبلان أكد في بيان ان "ما حصل على الحدود اللبنانية اعتداء صهيوني صارخ، وهو مدان بشدة، غير أنه مردوع بشدة بسبب وجود مقاومة أكبر مما تتصور تل أبيب، وشراكة استراتيجية بين الجيش والشعب والمقاومة بحجم تحويل الإعتداء الصهيوني إلى مجرد عدوان استعراضي محكوم بحسابات الرادع المقاوم.

واضاف الشيخ احمد قبلن، ان المطلوب من دعاة السيادة التصويب على واشنطن لأن كل ما لدى تل أبيب من ترسانة ونمط عدواني مصدره واشنطن، وتجربتنا في مجلس الأمن ليس إلا صندوق شكاوى بلا جدوى. لذلك المطلوب من اللبنانيين فتح العين جيدا، لأن من يعتقدون أنه حبل النجاة ليس إلا مرجعية تل أبيب لتمرير أي عدوان، فضلا عن أخذه مصالح تل أبيب كاسأس مركزي لأي سياسة له في لبنان".

وجاء في تغريدة لحساب (جريدة الديار - Addiyar Newspaper)، ادانة هيئة أبناء العرقوب ومزارع شبعا للعدوان لاسرائيلي.

هيئة أبناء #العرقوب و #مزارع_شبعا أدانت العدوان على المناطق المحررة #الديار #لبنان

وكتبت الصحيفة في متن الخبر ان ("هيئة أبناء العرقوب ومزارع شبعا" أدانوا في بيان، "العدوان الصهيوني الذي استهدف المناطق المحررة في أكثر من منطقة، ولا سيما في قرى ومرتفعات العرقوب".)

وكتبت الديار في اخبارها ان "هيئة أبناء العرقوب ومزارع شبعا" أدانت في بيان، "العدوان الصهيوني الذي استهدف المناطق المحررة في أكثر من منطقة، ولا سيما في قرى ومرتفعات العرقوب".

وأكدت أن "القصف العدواني الإسرائيلي الذي استهدف مرتفعات واحراج وبساتين قرى العرقوب، خلف المزيد من الخسائر والحرائق التي أتت على أشجار الزيتون وغيرها من المزروعات، ونجا أهالي المنطقة ومنازلهم رغم وصول القصف إلى الأحياء وبين المنازل".

نشر حساب (دنيا الوطن)، تغريدة نقلا عن حركة المقاومة الاسلامية "حماس"، قال فيها:

حماس: القصف الإسرائيلي على #لبنان عدوان سافر وإرهابي

وأكدت حركة المقاومة الإسلامية "حماس" اليوم الخميس، وكما جاء على لسان الناطق باسم الحركة حازم قاسم قوله: أن "القصف الصهيوني الهمجي على لبنان الشقيق، عدوان سافر وسلوك إرهابي، يعكس سياسة العربدة الصهيونية ضد كل مكونات الأمة وشعوبها".



وأضاف: "هذا الإرهاب الصهيوني الممتد في كل جغرافيا المنطقة، لن يوقف مقاومة شعوب الأمة للمشروع الاستعماري الصهيوني الذي يستهدف التوسع على أرضها، والاستيلاء على مقدرات الأمة".



وتابع: :العدوان الصهيوني الذي يواصل استفزازه وعربدته على الأمة، يلزمه توحيد كل الجهود، وتجميع الطاقات لمواجهته، ولجم عدوانه، ووضع حد لسلوكه الإرهابي".

كما غرد موقع (قدس بريس -Quds Press) حول نفس الموضوع قائلا:

"حمـ.اس" تدين القصف الإسرائيلي على لبنان https://buff.ly/2VxEYz6 #فلسطين_المحتلة #غزة #لبنان #الاحتلال_الإسرائيلي #عاجل

وفي تغريدة ثانية، لحساب (جريدة الديار - Addiyar Newspaper) تحت عنوان: #القواس: الاحتلال الصهيوني لا يفهم الا لغة القوة #الديار #لبنان جاء فيه:

أدان عضو القيادة القطرية مسؤول العلاقات السياسية في حزب "البعث العربي الإشتراكي" محمد شاكر القواس في بيان، "العدوان الاسرائيلي المدفعي والجوي الذي استهدف لبنان، والذي يشكل تحولا خطيرا يضع الأمم المتحدة ومجلس الامن الدولي امام مسؤولياتهم في المسارعة الى اتخاذ الموقف الذي يضع حدا للعدوانية الاسرائيلية، وإمعانها في الضرب عرض الحائط بكل القرارات والمواثيق الدولية".

واكد القواس ان كيان الاحتلال الصهيوني لا يفهم الا لغة القوة، و"من حق لبنان في شعبه وجيشه ومقاومته التعامل مع هذا العدوان على انه إسقاط لقواعد الاشتباك التي حددها القرار الدولي 1701، وبالتالي استخدام الأسلوب نفسه لردع العدو عن المضي بعدوانيته".

وجدد القواس "الدعوة الى موقف لبناني موحد في مواجهة العدوانية الاسرائيلية وعدم التعامل مع ما حصل أمس، بخفة إنما ان يكون الجميع على مستوى التحدي لوضع حد لهذا التمادي العدواني على لبنان وسيادته الوطنية".

وفي السياق غردت (شبكة أحفاد الاخبارية - ahfad) قائلة:

هيئة أبناء #العرقوب و #مزارع_شبعا أدانت العدوان على المناطق المحررة – أحفاد

وكتبت احفاد في متن الخبر الذي نشرته اليوم، ان “هيئة أبناء العرقوب ومزارع شبعا” أدانت في بيان، “العدوان الصهيوني الذي استهدف المناطق المحررة في أكثر من منطقة، ولا سيما في قرى ومرتفعات العرقوب”. وأكدت أن “القصف العدواني الإسرائيلي الذي استهدف مرتفعات واحراج وبساتين قرى العرقوب، خلف المزيد من الخسائر والحرائق التي أتت على أشجار الزيتون وغيرها من المزروعات، ونجا أهالي المنطقة ومنازلهم رغم وصول القصف إلى الأحياء وبين المنازل”.

وطالبت “الحكومة ووزارة الخارجية بالتحرك الفوري وتقديم شكوى ضد هذا العدوان، وإلزام العدو دفع التعويضات للمتضررين وعن الحرائق”. كما طالبت “الأمم المتحدة وقواتها المنتشرة في الجنوب بلعب دور يتجاوز مراقبة العدوان”. ودعت إلى “تعزيز أهالي قرى وبلدات المواجهة، خصوصا في هذه الظروف العصيبة التي يمر بها لبنان”.

غرد حساب (شبكة اخبار سورية) قائلا:

دوي الإنفجارات الذي يسمع في #العرقوب و #حاصبيا و #مرجعيون مصدره مزارع #شبعا و #الجولان وهو ناجم عن تدريبات إسرائيلية داخل الأراضي المحتلة

ونختم حلقة (نبض السوشيال) لهذا اليوم الخميس 05 08 2021، مع تغريدة لقناة (الميادين) التي نشرت خبرا عن رئيس حكومة تصريف الأعمال في لبنان حسان دياب الذي قال:

#لبنان | رئيس حكومة تصريف الأعمال في لبنان حسان دياب الذي قال ان العدوان الجديد والخطير يشكل تهديداً كبيراً للهدوء على الحدود الجنوبية.

وجاء في متن الخبر الذي اوردته تغريدة (الميادين) نقلا عن رئيس حكومة تصريف الأعمال في لبنان حسان دياب، انه طلب تقديم شكوى عاجلة لمجلس الأمن بشأن العدوان الإسرائيلي، ودعا الأمم المتحدة ومجلس الأمن الدولي إلى ردع "إسرائيل".

وأكد رئيس حكومة تصريف الأعمال في لبنان حسان دياب إن العدوان الإسرائيلي الجديد والخطير يشكل تهديداً كبيراً للهدوء على حدود لبنان الجنوبية.

وطلب دياب، من وزيرة الدفاع والخارجية بالوكالة زينة عكر، الإيعاز إلى مندوبة لبنان لدى الأمم المتحدة السفيرة أمل مدللي تقديم شكوى عاجلة لمجلس الأمن بشأن العدوان الإسرائيلي على بلاده.

وقال دياب إنّ "العدو الإسرائيلي بمدفعيته أولاً وبطائراته الحربية ثانياً نفّذ عدواناً صريحاً على سيادة لبنان"، مضيفاً أنّ "العدو اعترف علناً بخرق القرار 1701 متذرعاً بسقوط صواريخ مشبوهة الأهداف والتوقيت على شمال فلسطين".

وأشار إلى أنّ "العدوان الجديد والخطير يشكل تهديداً كبيراً للهدوء على حدود لبنان الجنوبية"، داعياً "الأمم المتحدة ومجلس الأمن الدولي إلى ردع "إسرائيل" لوقف انتهاكاتها المتكررة لسيادة لبنان".

ويوم أمس، أغارت طائرات سلاح الجو الإسرائيلية على أهداف في جنوب لبنان "رداً" على إطلاق صواريخ من الأراضي اللبنانية، بحسب الإعلام الإسرائيلي.