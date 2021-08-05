الخميس ٠٥ أغسطس ٢٠٢١
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الرئيس اللبناني ميشال عون يعتبر تقديم شكوى إلى الأمم المتحدة خطوة لا بد منها لردع الكيان الإسرائيلي عن استمرار اعتداءاته على لبنان

الخميس ٠٥ أغسطس ٢٠٢١ - ٠٩:١٢ بتوقيت غرينتش

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