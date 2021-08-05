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رئيسي لـ صالح : ایران تريد عراقا قويا ومقتدرا

رئيسي لـ صالح : ایران تريد عراقا قويا ومقتدرا
الخميس ٠٥ أغسطس ٢٠٢١ - ٠٩:٣٤ بتوقيت غرينتش

قال الرئيس الایراني  "اية الله سيد ابراهيم رئيسي" لدى مباحثاته مع نظيره العراقي "برهم صالح" اليوم : ان الجمهورية الاسلامية الايرانية، وكما صرح به سماحة قائد الثورة، تريد للعراق ان يكون بلدا قويا ومقتدرا.

يتبع ...

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