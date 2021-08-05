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الرئيس اللبناني ميشال عون: الاعتداء الاسرائيلي يؤشر إلى وجود نوايا عدوانية تصعيدية تتزامن مع التهديدات المتواصلة ضد لبنان وسيادته

الخميس ٠٥ أغسطس ٢٠٢١ - ٠٩:٥٧ بتوقيت غرينتش

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