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الرئيس اللبناني ميشال عون: استخدام الكيان الإسرائيلي لسلاحه الجوي في استهداف قرى لبنانية هو الأول من نوعه منذ 2006

الخميس ٠٥ أغسطس ٢٠٢١ - ٠٩:٥٧ بتوقيت غرينتش

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