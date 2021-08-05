الخميس ٠٥ أغسطس ٢٠٢١
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وزير الخارجية الكويتي احمد ناصر الصباح يلتقي نظيره الإيراني محمد جواد ظريف في طهران ويبحثان العلاقات الثنائية والقضايا ذات الاهتمام المشترك

الخميس ٠٥ أغسطس ٢٠٢١ - ١١:٠١ بتوقيت غرينتش

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