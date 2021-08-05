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دلالات تغلغل الكراهية بين الصهاينة حتى داخل العائلة الواحدة

الخميس ٠٥ أغسطس ٢٠٢١ - ٠١:٥٨ بتوقيت غرينتش

أوضح المتابع للشأن الاسرائيلي نبيه عواضة، دلالات الدراسات التي أظهرت تغلل الكراهية بين المجموعات الصهيونية حتى داخل العائلة الواحدة، مشيرا الى أنه في عام 1950، ألقى رئيس وزراء الكيان الإسرائيلي بن غوريون خطاباً حول خطته «بوتقة الصهر»، الهادفة لخلق «مجتمع يهودي جديد متجانس» في ظل هجرة يهود إلى الكيان الجديد.

العالم - خاص بالعالم

وفي حوار مع قناة العالم ببرنامج" غياهب الكيان"، أكد المتابع للشأن الاسرائيلي نبيه عواضة أنه في عام 1950، كان قد ألقى رئيس وزراء الكيان الإسرائيلي دافيد بن غوريون خطاباً حول خطته «بوتقة الصهر»، الهادفة لخلق «مجتمع يهودي جديد متجانس" وتحويله الى مجتمع أوروبي، في محاولة لتجاوز كل التناقضات الموجودة في تلك المكونات التي أصبحت اليوم تشكل مكونات حادة جدا على صراع دائم فيما بينها، اضافة لفشل تلك النظرية بشكل كامل لانها مرتبطة أساسا بتراكم تلك التناقضات الموجودة داخل تلك المكونات.

وأضاف عواضه أنه ما يجري اليوم على صعيد المجتمع اليهودي وخاصة التناقض الكبير الحاصل اليوم بين الفئات المختلفة كالأشكنازي، الذي كان العنوان الناظم لكل تلك التناقضات ادخل اليها الاثيوبيون بالاضافة الى الروس.

وبين عواضه أن المسألة الاساسية اليوم هي قوة الحريديم بمعنى أن هذا التشكيل الذي يشكل اليوم 13% من المجتمع الصهيوني، وأصبح "بيضة القبان لكافة التوازنات" بداخل المجتمع الصهيوني والذي ينظر بنقمة الى الدولة، وانها المورد الأساسي لممارسة طقوسه الدينية أصبح اليوم هذا الصراع صراعا وجوديا بين هذه المكونات.

التفاصيل في الفيديو المرفق ...

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