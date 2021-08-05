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لحظة بلحظة..مراسم اداء اليمين الدستورية للرئيس الايراني الجديد +فيديو

الخميس ٠٥ أغسطس ٢٠٢١ - ١٢:٤٨ بتوقيت غرينتش

بدأ مراسم اداء الرئيس ابراهيم رئيسي اليمين الدستورية امام البرلمان، بعد تنفيذ حكم الشعب من قبل قائد الثورة الاسلامية، وفق الدستور الايراني.

العالم- ايران

ويشارك في مراسم اداء اليمين الدستورية، في مبنى مجلس الشورى الاسلامي أكثر من 115 شخصية سياسية من 73 دولة من بينهم رؤساء جمهورية ورؤساء برلمانات ورؤساء حكومات ووزراء خارجية ووزراء اخرين، اضافة الى العشرات من مدراء والشخصيات السياسية.

والقى رئيس البرلمان الإيراني محمد باقر قاليباف كلمة قبيل تأدية اليمين الدستورية للرئيس إبراهيم رئيسي.

وتقدم قاليباف بالشكر باسم الشعب الإيراني للوفود الأجنبية التي شاركت في حفل اليمين الدستورية.

وقال : ان نتيجة الانتخابات الرئاسية الأخيرة أظهرت بأن الشعب أختار فصلا جديدا من الإدارة لحلحلة المشكلات.

واضاف : لدينا الكثير من الطاقات الوطنية ولابد من اعتمادها لتجاوز المشكلات والتحديات.

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بالفيديو.. أجواء مجلس الشورى الإسلامي خلال أداء اليمين الدستورية للرئيس رئيسي

لحظة بلحظة..مراسم اداء اليمين الدستورية للرئيس الايراني الجديد +فيديو

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