تنفيذ مشروعات إرواء بريف حلب المحرر من الإرهاب بقيمة 11 مليار ليرة سورية

العالم - سوريا

وأوضح مدير المؤسسة المهندس أنس أبو دان لسانا أنه يتم العمل حالياً على تنفيذ مشروعين بريف المحافظة الأول جب غبشة السين بقيمة 8 مليارات ليرة ويهدف إلى تزويد 50 تجمعاً سكنياً بمياه الشرب على مرحلتين الأولى من خلال استجرار المياه من قناة الجر الرابعة القادمة من نهر الفرات والواصلة من محطة المعالجة بالخفسة إلى حلب وضخها إلى خزانين عاليين سعة الواحد 600 متر مكعب من المياه وإيصالها للتجمعات السكانية في السفيرة والباب ومنبج عبر شبكة يبلغ طولها 113 كم والمرحلة الثانية من المشروع سيتم تنفيذها خلال العام القادم.

وبين أن المشروع الثاني يشمل تغذية 6 تجمعات سكانية في بلدة خناصر بالريف الجنوبي الشرقي بالمياه وتبلغ قيمته مليارين و225 مليوناً ويتضمن تنفيذ خزان مياه عال وشبكة لتشجيع المواطنين للعودة إلى منازلهم وقراهم وتم العمل على رفد المشروع بمشروعين فرعيين الأول تنفيذ مركز ضخ المياه ضمن خناصر في رسم النفل والثاني إصلاح شبكة المياه بطول 60 كم والواصلة من مدينة حلب الى مركز رسم النفل كما تواصل المؤسسة تنفيذ مجموعة مشروعات تغطي كامل خارطة المحافظة من خزانات ومراكز ضخ.

ولفت إلى استقرار الوضع المائي بالمحافظة ووصول المياه إلى كل أحياء المدينة وفي الريف هناك 85 مركز ضخ للمياه يتم تشغيلها وبالتوازي تتم إعادة تأهيل باقي المراكز المخربة بفعل الإرهاب.

وتشمل خطة المؤسسة للعام القادم تنفيذ مشروع مياه منطقة جبل الحص في الريف الجنوبي للمحافظة وهناك عقد تتم دراسته بوزارة الموارد المائية بهذا الخصوص.

ويتم تنفيذ عدد من المشاريع بمناطق السفيرة وجبرين وتل عرن حيث يتم إنشاء خزانات ضخمة لضخ المياه إلى التجمعات السكنية وأوضح المهندس نادر محبك مدير تنفيذ المشاريع في مؤسسة مياه حلب أن المؤسسة تنفذ حالياً مشروع خزان مياه قرية دويرينة شرق حلب بسعة 300 متر مكعب لتغذية القرية والتجمعات السكنية والأحياء المحيطة بها ويتم الآن تمديد القساطل والأنابيب لربطه مع الشبكة والمشروع في مراحله الأخيرة وهو بكلفة 400 مليون ليرة.

وفي بلدة تل عرن التابعة لمنطقة السفيرة يتم تنفيذ خزان مماثل بعد تهديم الخزان السابق جراء الإرهاب وتبلغ سعته 400 متر مكعب من المياه ويغذي نحو خمسة آلاف نسمة وتبلغ كلفته نحو 400 مليون ليرة.