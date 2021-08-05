الخميس ٠٥ أغسطس ٢٠٢١
٠١:٢٥ GMT
فارسی
البث المباشر

قاليباف: نتيجة الانتخابات الرئاسية الأخيرة أظهرت بأن الشعب أختار فصلا جديدا من الإدارة لحلحلة المشكلات

الخميس ٠٥ أغسطس ٢٠٢١ - ٠١:٠٨ بتوقيت غرينتش

تصنيف :

هل ترغب بالتعليق على الموضوع؟

تبقى لديك : ( 1000) حرف

أمل وحزب الله وتجديدهما تأكيد خيار المقاومة كخيار مبدئي واستراتيجي

امتداد طوابير التطعيم في باكستان بعد اعلان فرض العقوبات

علماء يابانيون يوجدون طريقة للعيش أكثر من 100 عام عن طريق تحليل البراز

بالفيديو.. أجواء مجلس الشورى الإسلامي خلال أداء اليمين الدستورية للرئيس رئيسي

لحظة بلحظة..مراسم اداء اليمين الدستورية للرئيس الايراني الجديد +فيديو

بالصور.. تنفيذ مشروعات إرواء بريف حلب المحرر من الإرهاب بقيمة 11 مليار ليرة سورية