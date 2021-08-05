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الرئيس إبراهيم رئيسي: اعتز أن أكون خادما للشعب الإيراني

الخميس ٠٥ أغسطس ٢٠٢١ - ٠١:٣٤ بتوقيت غرينتش

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