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الخبر وإعرابه
مارأيكم؟
کشکول
يقال ان
غرافيك
انفو غرافيك
فيديو غرافيك
باختصار
فيديو
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مع الحدث
بانوراما
لقاء خاص
انقلاب الصورة
حديث البحرين
المشهد اليمني
استوديو بيروت
العين الاسرائيلية
قلم رصاص
غیاهب الکیان
البوصلة
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فی البیت الابیض
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الرئيس إبراهيم رئيسي: يجب أن تحل الأزمات الاقليمية من خلال الحوار الحقيقي بين دول المنطقة ونمد يد الصداقة الى كل دول المنطقة خاصة الجوار
الرئيس إبراهيم رئيسي: يجب إلغاء شتى أنواع الحظر على الشعب الايراني ونرحب بأي مشروع لتحقيق هذه المهمة
الرئيس إبراهيم رئيسي: البرنامج النووي الإيراني سلمي والسلاح النووي محرم شرعا في عقيدتنا
الرئيس إبراهيم رئيسي: يجب إلغاء شتى أنواع الحظر على الشعب الايراني
الرئيس إبراهيم رئيسي: نلتزم بمادئ الثورة الإسلامية وسنعمل على تجفيف جذور الفساد ودعم الاقتصاد والعملة الوطنية
الرئيس إبراهيم رئيسي: الحكومة الجديدة ستكون حكومة وفاق وطني بمشاركة شتى أطياف الشعب الإيراني
الرئيس إبراهيم رئيسي: الحكومة الجديدة ستعمل على تحقيق آمال الشعب الإيراني الذي يريد إزالة المضايقات المعيشية والنشاط الوطني
الرئيس إبراهيم رئيسي: سنكون إلى جانب المظلومين أينما كانوا في أنحاء العالم
الرئيس إبراهيم رئيسي: الحكومة الجديدة تريد تحقيق آمال الشعب والتصدي للقوى الاستكبارية الظالمة رغم أننا نريد التعامل البناء مع دول العالم
الرئيس الإيراني إبراهيم رئيسي: بزوغ الثورة الإسلامية في إيران فتح فصلا جديدا من الحرية والديمقراطية في البلاد
الرئيس إبراهيم رئيسي: اعتز أن أكون خادما للشعب الإيراني
الخميس ٠٥ أغسطس ٢٠٢١ - ٠١:٣٤ بتوقيت غرينتش
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خريطة الموقع
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