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الشكوك في مستقبل الكيان الصهيوني وفساد الأجهزة الأمنية

الخميس ٠٥ أغسطس ٢٠٢١ - ٠٢:١٦ بتوقيت غرينتش

سلط برنامج"غياهب الكيان "، الضوء على مواضيع الكراهية داخل المجتمع الصهيوني وداخل المجموعات المختلفة وحتى في العائلة الواحدة سمة عادة للظهور مع الأزمات اللاحقة التي يعيشها الكيان الغاصب وهو ما أظهرته دراسة جديدة نشرت حديثا.

العالم - غياهب الكيان

ونناقش في حلقة من برنامج"غياهب الكيان"، الكراهية داخل المجتمع الصهيوني والشكوك في مستقبل الكيان، والفساد الضارب في الأجهزة الأمنية فضلا عن الاعتداءات الممنهجة على الفلسطينيين.

وبحث برنامج"غياهب الكيان"، دلالات الدراسات التي أظهرت تغلل الكراهية بين المجموعات الصهيونية حتى داخل العائلة الواحدة، أكد المتابع للشأن الاسرائيلي نبيه عواضة أنه في عام 1950، ألقى رئيس وزراء الكيان الإسرائيلي دافيد بن غوريون خطاباً حول خطته «بوتقة الصهر»، الهادفة لخلق «مجتمع يهودي جديد متجانس" وتحويله الى مجتمع أوروبي في محاولة لتجاوز كل التناقضات الموجودة في تلك المكونات التي أصبحت اليوم تشكل مكونات حادة جدا على صراع دائم فيما بينها اضافة لفشل تلك النظرية بشكل كامل لانها مرتبطة أساسا بتراكم تلك التناقضات الموجودة داخل تلك المكونات.

وتطرق برنامج "غياهب الكيان" الى الكراهية بين الصهاينة التي يعززها بشكل كبير ليس البغض المتبادل بين المجموعات الصهيونية فحسب وانما أيضا تركيبة الكيان القائم على العنف والاحتلال وانتهاك القانون.

كما يتناول برنامج"غياهب الكيان" الفساد الموجود في كل مكان في الكيان لاسيما داخل المؤسسا الأمنية لاسيما الشرطة، حيث اتهم قائم مقام قائد شرطة حيفا المحتلة بقضايا فساد واستغلال وظيفته.

كما نناقش في برنامج "غياهب الكيان" العنصرية الصهيونية ضد الفلسطينيين التي تتزايد لاسيما من جانب ما يسمون شبيبة التلال الصهاينة الذين يرتكبون جرائمهم المنظمة بحق الفلسطينيين وممتلكاتهم دون أي رادع.

يمكنكم متابعة الحلقة كاملة عبر الرابط التالي:

https://www.alalam.ir/news/5734468

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