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المقداد يتسلم نسخة من أوراق اعتماد سفير صربيا الجديد

المقداد يتسلم نسخة من أوراق اعتماد سفير صربيا الجديد
الخميس ٠٥ أغسطس ٢٠٢١ - ٠٢:٢٢ بتوقيت غرينتش

تسلم فيصل المقداد وزير الخارجية والمغتربين السوري ظهر اليوم نسخة من أوراق اعتماد السفير رادوفان ستويانوفيتش سفير جمهورية صربيا الجديد.

العالم - سوريا

ورحب الوزير المقداد بالسفير ستويانوفيتش متمنياً له التوفيق والنجاح في أداء مهامه وتعزيز العلاقات بين البلدين مؤكداً أن العلاقات بين سوريا وصربيا هي علاقات صداقة تاريخية.

وأكد السفير ستويانوفيتش عمق علاقات الصداقة التي تجمع سوريا وصربيا وعبر عن تطلعه إلى العمل من أجل تطوير هذه العلاقات وتوسيعها في المجالات كافة مشيراً إلى وجود العديد من الاتفاقيات ومذكرات التفاهم بين البلدين والتي يمكن تحديثها وتفعيلها لتعزيز هذه العلاقات.

حضر اللقاء من الجانب السوري أيمن سوسان معاون وزير الخارجية والمغتربين وسامي سلامة مدير إدارة المراسم ولؤي فلوح مدير إدارة أوروبا وعبد الله حلاق مدير مكتب الوزير ووريف الحلبي مديرة إدارة الإعلام ورؤى شربجي من مكتب الوزير.

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