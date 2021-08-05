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الكاظمي يستقبل السفير البريطاني.. هذا ماذا دار بينهما

الكاظمي يستقبل السفير البريطاني.. هذا ماذا دار بينهما
الخميس ٠٥ أغسطس ٢٠٢١ - ٠٢:٢١ بتوقيت غرينتش

اكد رئيس مجلس الوزراء العراقي مصطفى الكاظمي، اليوم الخميس، أهمية دعم المجتمع الدولي للعراق في تصدّيه لفلول تنظيم داعش الإرهابية، ومنعها من تهديد الأمن والسلام في المنطقة.

العالم - العراق

وذكر بيان للمكتب الإعلامي لرئيس مجلس الوزراء، ان "الكاظمي استقبل السفير البريطاني لدى العراق مارك برايسون، بمناسبة تسنمه مهام عمله سفيراً للمملكة المتحدة في بغداد".

وبحسب البيان فقد "شهد اللقاء بحث سبل تطوير العلاقات الثنائية بين العراق وبريطانيا، في مجالات الاقتصاد، والاستثمار، والثقافة، ومواجهة تأثيرات التغيير المناخي".

وأكّد الكاظمي خلال اللقاء، أهمية دعم المجتمع الدولي للعراق في تصدّيه لفلول تنظيم داعش الإرهابية، ومنعها من تهديد الأمن والسلام في المنطقة.

من جانبه أكّد السفير البريطاني "دعم الحكومة البريطانية جهود العراق في مسار الأمن الإقليمي والتهدئة، واضطلاعه بدور داعم ومرسخ للسلام والتنمية المستدامة بين بلدان الشرق الأوسط".

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