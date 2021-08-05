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اتحاد عام تونس للشغل يطلب من سعيد خارطة طريق الخروج من الوضع الحالي

اتحاد عام تونس للشغل يطلب من سعيد خارطة طريق الخروج من الوضع الحالي
الخميس ٠٥ أغسطس ٢٠٢١ - ٠٣:١٦ بتوقيت غرينتش

قال الأمين العام للاتحاد العام التونسي للشغل، إنه طلب من رئيس الجمهورية قيس سعيد، تقديم توضيحات بخصوص العديد من المسائل حول المرحلة القادمة وخارطة الطريق للخروج من الوضع الراهن.

العالم - تونس

وقال الأمين العام للاتحاد العام التونسي للشغل، نور الدين الطبوبي، إن هذه المسائل مهمة حتى يتمكن الاتحاد من إعلان موقف واضح، وأكد أن اتحاد الشغل تواصل مع عدد من المختصين للاستئناس بآرائهم في علاقة بالوضع الراهن للبلاد.

واوضح الطبوبي قائلا: "لكن في النهاية للاتحاد قراره النقابي والسياسي، والهيئة الإدارية ارتأت مزيد التأني نظرا للضغوط الكبيرة وعدم وضوح الرؤية بالنسبة للمرحلة القادمة"، وفق قوله.

وأضاف: "لا نعلم إن كان الوضع الراهن سيكون مؤقتا أم دائم، وكيف ستتعامل مع شخصيات مكلفة بتسيير وزارات، ولكنهم ليسوا وزراء، بالإضافة إلى عدم تسمية رئيس حكومة إلى اليوم".

وكان الاتحاد العام التونسي للشغل، قد أوضح في وقت سابق من يوم أمس الاربعاء، أنه وضع "خارطة طريق" للخروج من الأزمة السياسية في تونس، غير ان أن الأمين العام المساعد المكلف بالإعلام، سامي الطاهري، قال للصحافيين، إنه «لا يُمكن تقديم خارطة طريق قبل تشكيل حكومة، حتى لا تذهب في الفراغ»، مُضيفاً أن «الاتحاد يُشاطر الرؤية الشعبية في التفاؤل رغم أن المرحلة دقيقة وصعبة».

المصدر: روسيا اليوم

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اتحاد عام تونس للشغل يطلب من سعيد خارطة طريق الخروج من الوضع الحالي

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