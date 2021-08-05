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آية الله جنتي يعرب عن أمله في عودة النفط الإيراني إلى الأسواق العالمية

آية الله جنتي يعرب عن أمله في عودة النفط الإيراني إلى الأسواق العالمية
الخميس ٠٥ أغسطس ٢٠٢١ - ٠٥:٠٧ بتوقيت غرينتش

أشاد رئيس مجلس خبراء القيادة اية الله احمد جنتي باجراءات منظمة أوبك في استقرار الأسعار في ظل جهود الأمين العام لمنظمة أوبك "محمد سانوسي باركيندو" معربا عن أمله في عودة النفط الإيراني إلى سوق النفط العالمية بعد رفع الحظر.

العالم- ايران

و التقى "محمد سانوسي باركيندو" الأمين العام لمنظمة أوبك والوفد المرافق له، المتواجد في طهران لحضور حفل اداء القسم الرئاسي للرئيس الايراني الجديد ابراهيم رئيسي، التقى اليوم الخميس مع آية الله أحمد جنتي رئيس مجلس خبراء القيادة.

وأشاد آية الله جنتي في هذا الاجتماع، الذي عقد بناء على طلب الأمين العام لمنظمة أوبك، بجهود أوبك في تثبيت أسعار النفط، وأعرب عن أمله في أن يعود النفط الإيراني إلى سوق النفط العالمية بعد رفع العقوبات.

كما أكد رئيس مجلس خبراء القيادة على ضرورة تعزيز دور أوبك في سوق النفط العالمية، مشيراً إلى أن السياسة المبدئية للجمهورية الإسلامية الإيرانية هي دعم أوبك.

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