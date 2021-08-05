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قوات تيغراي تسيطر على مدينة تاريخية في إثيوبيا

قوات تيغراي تسيطر على مدينة تاريخية في إثيوبيا
الخميس ٠٥ أغسطس ٢٠٢١ - ٠٥:١٠ بتوقيت غرينتش

سيطرت قوات إقليم تيغراي الإثيوبي على بلدة لاليبيلا التي تعد كنائسها الشهيرة المحفورة في الصخر أحد مواقع التراث العالمي المدرجة في قائمة "اليونسكو".

قوات تيغراي تسيطر على موقع لاليبيلا المدرج في قائمة اليونسكو للتراث العالمي

العالم-افريقيا

وتعد البلدة الواقعة في منطقة "ولو" في إقليم أمهرة، أيضا موقعا مقدسا لملايين المسيحيين الأرثوذوكس في إثيوبيا.

وقال سيفو أحد سكان بلدة لاليبيلا إنه شاهد مئات الرجال المسلحين يتحدثون لغة سكان تيغراي المحلية يتجولون في البلدة.

وأوضح أنهم لا يتحدثون اللغة الأمهرية، وهي لغة سكان البلدة، ولا يرتدون زي الجيش الاتحادي.

أما داويت الذي غادر البلدة صباح اليوم فقال إن قوات إقليم تيغراي كانوا يصلون "كان لابد أن نسير على أقدامنا، نحو 200 شخص غادروا".

وخلال الأسابيع القليلة الماضية، امتدت المعارك إلى إقليم أمهرة المجاور لإقليم تيغراي الذي اندلع فيه قتال قبل 8 أشهر بين الحكومة الفيدرالية والجبهة الشعبية لتحرير تيغراي.

وكان مارتن غريفيث، منسق الشؤون الإنسانية في الأمم المتحدة، قد أعلن الثلاثاء الماضي، أن 200 ألف شخص نزحوا بسبب المعارك في أمهرة.

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قوات تيغراي تسيطر على مدينة تاريخية في إثيوبيا

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