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ولايتي يستقبل عمار الحكيم في طهران

ولايتي يستقبل عمار الحكيم في طهران
الخميس ٠٥ أغسطس ٢٠٢١ - ٠٥:٠٥ بتوقيت غرينتش

استقبل مستشار قائد الثورة الاسلامية للشؤون الدولية علي اكبر ولايتي اليوم الخميس زعيم تيار الحكمة الوطني العراقي عمار الحكيم.

العالم- ايران

وأكد ولايتي في اللقاء أن الاواصر بين إيران والعراق تقوم على أساس التاريخ والدين والثقافة وحسن الجوار، وقال : أن استقلال العراق وسيادته وأمنه وتقدمه المستمر يحظى باهمية للجمهورية الاسلامية، ونحن على يقين من أن نجاحات جيدة بانتظار الشعب العراقي في ظل المرجعية والقادة والمسؤولين المخلصين في العراق.

بدوره قال السيد عمار الحكيم، في معرض التعبير عن ارتياحه للقاء علي أكبر ولايتي: أن العراق سينعم بمستقبل مشرق في إطار الاستقلال والكرامة الوطنية وفي ظل الوحدة الوطنية والتلاحم الداخلي لجميع الفئات السياسية والاهتمام بتوجيهات المرجعية .

وأضاف زعيم تيار الحكمة الوطني إن جهود جميع الاطياف السياسية في العراق تصب في إجراء الانتخابات النيابية في موعدها وبمشاركة واسعة من قبل الشعب العراقي، ويمكن للبرلمان المقبل أن يتخذ قرارات مهمة تخدم مصالح العراق المستقبلية وازدهاره الاقتصادي .

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