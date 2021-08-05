بالفيديو.. تحذير من توقف العمليات الجراحية في غزة بسبب نفاد الوقود

العالم - فلسطين

نداء استغاثة جديد ينطلق من غزة وهذه المرة من داخل غرف العمليات الجراحية حيث حذرت وزارة الصحة من نفاذ غاز النيتروز اللازم للتخدير خلال أيام، ما يعني الموت المحقق للمرضى لا سيما الذين يحتاجون لعمليات جراحية عاجلة.

مستشفيات قطاع غزة تجري شهريا نحو 5 آلاف عملية جراحية تعتمد جميعها على توافر غاز النيتروز، فمرافق وزارة الصحة تحتاج إلى نحو 120 أسطوانة غاز نيتروز شهريا، حيث تحتوي كل أسطوانة على 27 كيلو جرام من الغاز، وهذه الكمية لا يدخل منها شيئا بفعل الحصار الإسرائيلي.

وبالاضافة لمنع إدخال الغاز فإن وزارة الصحة في غزة أكدت مرارا أنها تواجه "أزمة خانقة" بسبب نقص الأدوية والمستلزمات الطبية التي يمنع الاختلال دخولها للقطاع.

آلاف المرضى على قوائم الانتظار لإجراء عمليات جراحية، وقد بدأ الغاز بالنفاذ تماما كنفاذ صبر المحاصرين في غزة، والذين بات الاحتلال الإسرائيلي يحاصرهم في أرواحهم.

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