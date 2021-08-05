مستشار الغنوشي ينفي تصريحات منسوبة لرئيس 'حركة النهضة'

العالم - تونس

وقال الشعيبي إن بعض وسائل الإعلام تداولت كلاما عن الغنوشي، "لم يكن دقيقا، وذهبت بكلامه عكس الاتجاه الذي كان يقصده"، وذلك تعليقا على ما نقل عن الغنوشي من أنه "يجب تحويل إجراءات الرئيس قيس سعيّد إلى فرصة للإصلاح"، وأن تلك الإجراءات "يجب أن تكون مرحلة من مراحل التحول الديمقراطي".

وأوضح الشعيبي أن ما قاله الغنوشي في كلمته أمام مجلس شورى الحركة، هو: "أن التحول الديمقراطي ليس خطّا مستقيما بل فيه تعرجات، فيه صعود ونزول.. فيه تقدم و تراجع.. وكل هذا يدخل في مسار التحول الديمقراطي.. ويجب علينا أن ندفع إلى أن تكون إجراءات الرئيس بابا للإصلاح بدل أن تكون بوابة لضرب الديمقراطية".

وتحدث الشعيبي عما وصفه بـ "حجم الأكاذيب التي تخصص في نحتها" بعض الإعلام الآخر في تونس وفي الخارج، ووصف ذلك الإعلام بأنه "يتحول إلى بوق للكذب والافتراء" وإلى "أداة للتضليل ونشر الفتنة والتلبيس على قارئيه".

ونقلت وسائل إعلام داخل تونس وخارجها تصريحات الغنوشي عن الموقف من إجراءات سعيّد، عن الناطقة باسم مجلس شورى "النهضة".

وكان القيادي في "حركة النهضة" رفيق عبد السلام، نفى في تدوينة عبر حسابه في الفيسبوك، ما نشره زميله القيادي في الحركة سامي الطريقي بخصوص تصريحات رئيس الحركة راشد الغنوشي، حول الموقف مما وقع في 25 يوليو، حين أعلن الرئيس سعيد مجموعة إجراءات طالت الحركة عبر تجميد مجلس النواب، الذي تهيمن عليه الحركة.

المصدر: RT