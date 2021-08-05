'الجهاد الإسلامي' تدين لقاء تطبيعيا لبعض أعضاء منظمة التحرير مع صحفيين صهاينة

العالم - فلسطين

واعتبرت الجهاد الاسلامي هذا اللقاء جريمة بحق الشعب الفلسطيني وقضيته ومسيرة تضحيات أبنائه وقالت "لقد مثل هذا اللقاء محاولة لرفع الحرج عن المطبعين والمستسلمين للعدو وسياساته، وهو أيضا يمثل انقلابا على الجهود الوطنية التي تبذل لمحاربة التطبيع الذي يمارسه المنبطحون من بعض الأطراف والحكام العرب وأبواقهم.

واضافت الجهاد الاسلامي "إن هذا اللقاء بمقر منظمة التحرير هو خطوة لحشر دور المنظمة في التطبيع وخداع الشعب الفلسطيني، وحرف المنظمة عن دورها الحقيقي والمطلوب في مواجهة الاحتلال ومشاريع التهويد بالضفة والقدس".

وأكدت الجهاد الاسلامي رفضها الشديد لهذا اللقاء، وشددت على عدم السماح لأي عضو بالمنظمة بتكرار هذه الجريمة ومحاسبة كل مطبع، والتوقف فورًا عن نهج التطبيع وتجريم كل من يقوم بمثل هذه اللقاءات، وإفشال محاولات البعض لجعل المنظمة منصة للتطبيع بدلاً من إعادة الاعتبار لها وإعادة بنائها على أسس جديدة.