قاليباف يدعو الى تنمية العالاقات مع تركيا

العالم - ايران

ولدى استقباله رئيس البرلمان التركي مصطفى شنطوب الخميس على هامش المشاركة في مراسم اداء السيد ابراهيم رئيسي اليمين الدستورية رئيسا للجمهورية الاسلامية الايرانية، قدم محمد باقر قاليباف التعازي بضحايا الحرائق التي اجتاحت الغابات جنوب تركيا، معربا عن امله باحتواء هذه الحرائق بالحد الادنى من الخسائر.

واضاف: ان هذا الحادث وحالات من قبيل الجفاف وشحة المياه تبين انه يمكن وضع التعاون في موضوعات البيئة على جدول اعمال البلدين.

واشار رئيس البرلمان الايراني الى انخفاض حجم التبادل التجاري بين البلدين، وقال: ان الحظر الجائر وجائحة كورونا تسببت بانخفاض لافت في حجم التبال التجاري بين ايران وتركيا، داعيا الى زيادة التعاون بين مسؤولي البلدين رفع العقبات وبذل اهتمام خاص لاعادة حجم التبادل الى مستواه السابق.

ورأى ان ازدهار نشاط الاسواق الحدودية والتعاون المالي والمصرفي من اهم الادوات التي تساهم في تنمية التعاون الاقتصادي الثنائي.