الجمعة ٠٦ أغسطس ٢٠٢١
٠٦:١١ GMT
فارسی
البث المباشر

الحكومة اليونانية تحذر المواطنين من 'أيام صعبة'

الحكومة اليونانية تحذر المواطنين من 'أيام صعبة'
الجمعة ٠٦ أغسطس ٢٠٢١ - ٠٥:٥٥ بتوقيت غرينتش

حذرت الحكومة اليونانية من أن البلاد يجب أن تستعد للأيام الصعبة المقبلة حيث تواجه العديد من الحرائق.

العالم - أوروبا

وقال رئيس الوزراء اليوناني كيرياكوس ميتسوتاكيس في كلمة بثها التلفزيون الرسمي مساء الخميس: "علينا التعامل مع العشرات من حرائق الغابات. ثلاثة منها، في أثينا وبيلوبونيز ويويبا، لها قوة وحجم هائلين".

وحذر من هبوب رياح غربية قوية الجمعة "وهي حالة غير مسبوقة لأن الأيام القليلة الماضية من الحر والجفاف حولت البلاد إلى برميل بارود".

وتم حظر زيارة الغابات في اليونان حتى يوم الاثنين على الأقل، كما لا يتم السماح بأي عمل يمكن أن ينتج عنه شرر أو ألسنة لهب.

وقال ميتسوتاكيس: "أولويتنا هي حماية الأرواح البشرية"، وحث المواطنين على التزام الهدوء والبقاء معا واتباع تعليمات السلطات ورجال الإطفاء والشرطة.

روابط ذات صلة

اليونان.. حرائق غابات جديدة شمالي أثينا

تخفيض الرواتب.. عقوبة رفض اللقاح في اليونان

اليونان: غرق قارب مهاجرين بالقرب من جزيرة ليسبوس على الحدود التركية

قمة بين ملك الأردن والرئيس القبرصي ورئيس وزراء اليونان 

اليونان تتسلم أول دفعة من طائرات "رافال" الفرنسية

هل ترغب بالتعليق على الموضوع؟

تبقى لديك : ( 1000) حرف

خفايا توقيت التصعيد العسكري الاخير للاحتلال على لبنان +بالفيديو

هاشتاغ.. الإساءة لليمنيين في مسلسل "رشاش" السعودي

هاشتاغ.. رفع سعر رغيف الخبز في مصر

ما سر اختيار "إسرائيل" اسم بيغاسوس لعملية التجسس؟

المستوطنون الصهاينة يعتدون على المنطقة الأثرية في سبسطية

هاشتاغ.. احتجاجات في ذكرى انفجار مرفأ بيروت