الأجهزة الأمنية اليمنية تعثر على مخزن للعبوات الناسفة في الزاهر في البيضاء

العالم - اليمن

وأوضح مصدر أمني لموقع أنصارلله أمس الخميس أن "مخزن العبوات الناسفة عثر عليه بمنزل أحد قيادات بتنظيم القاعدة الارهابي المدعو سلطان اليافعي، وكان يحوي ٢٧ عبوة ناسفة مختلفة الأحجام بالإضافة الى عدد من القذائف ومواد إعداد وتصنيع المتفجرات"

وذكر المصدر أن العبوات كانت ضمن مخطط للعدوان وأدواته يهدف الى استهداف الجيش واللجان والشرفاء والأحرار من أبناء المنطقة.

وأشادت الأجهزة الأمنية بتعاون المواطنون من أبناء المنطقة والذي تكلل باكتشاف المخزن وإفشال المخطط الإجرامي، مؤكدة أن هذا الإنجاز يأتي ضمن مسار عملية النصر المبين وتتويجا للمسار العسكري.