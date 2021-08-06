الجمعة ٠٦ أغسطس ٢٠٢١
٠٥:٣٨ GMT
فارسی
البث المباشر

الأجهزة الأمنية اليمنية تعثر على مخزن للعبوات الناسفة في الزاهر في البيضاء

الأجهزة الأمنية اليمنية تعثر على مخزن للعبوات الناسفة في الزاهر في البيضاء
الجمعة ٠٦ أغسطس ٢٠٢١ - ٠٤:٥٤ بتوقيت غرينتش

أعلنت الأجهزة الأمنية اليمنية بمحافظة البيضاء العثور على مخزن يحتوي عددا من العبوات الناسفة بمنطقة ال برمان بمديرية الزاهر.

العالم - اليمن

وأوضح مصدر أمني لموقع أنصارلله أمس الخميس أن "مخزن العبوات الناسفة عثر عليه بمنزل أحد قيادات بتنظيم القاعدة الارهابي المدعو سلطان اليافعي، وكان يحوي ٢٧ عبوة ناسفة مختلفة الأحجام بالإضافة الى عدد من القذائف ومواد إعداد وتصنيع المتفجرات"

وذكر المصدر أن العبوات كانت ضمن مخطط للعدوان وأدواته يهدف الى استهداف الجيش واللجان والشرفاء والأحرار من أبناء المنطقة.

وأشادت الأجهزة الأمنية بتعاون المواطنون من أبناء المنطقة والذي تكلل باكتشاف المخزن وإفشال المخطط الإجرامي، مؤكدة أن هذا الإنجاز يأتي ضمن مسار عملية النصر المبين وتتويجا للمسار العسكري.

روابط ذات صلة

القوات اليمنية تستکمل تطويق مأرب من مختلف الجهات

انتصارات البيضاء تقرب الحسم في معركة مأرب

غارات جوية على مأرب وتسجيل 95 خرقا في الحديدة

هل ترغب بالتعليق على الموضوع؟

تبقى لديك : ( 1000) حرف

الكيان الاسرائيلي يستحوذ على أهم شركة مالية بحرينية

الأجهزة الأمنية اليمنية تعثر على مخزن للعبوات الناسفة في الزاهر في البيضاء

ابن سلمان يحجّم المؤسسة الوهابية

كولومبيا تعلن إحباط هجوم في العاصمة بوجوتا

'الداخلية الروسية': 700 ألف مهاجر غير شرعي في روسيا

رضائي: العلاقات مع قطر تمهد للامن والسلام في المنطقة