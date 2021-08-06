الكيان الاسرائيلي يستحوذ على أهم شركة مالية بحرينية

العالم - البحرين

ووقّع تحالف إماراتي إسرائيلي اتفاقية للاستحواذ على شركة البحرين المالية وجميع الشركات التابعة لها، وذلك عبر منصة wizzfinancial والتي تم انشاؤها حديثا.

وجاءت هذه الاتفاقية ضمن جهود النظام البحريني المتواصلة لتمكين الصهاينة من المؤسسات والشركات الاقتصادية الكبرى في البحرين، حيث يتخبط اقتصاد المنامة حاليًا في أزمة اقتصادية ومالية خانقة نتيجة التبعات السلبية لجائحة كورونا" وانهيار أسعار النفط، إذ تخطى الدين العام للبحرين حاجز 15 مليار دينار بحريني.

وزعم العضو المنتدب والرئيس التنفيذي لمجموعة BFC إبراهيم نونو أن هذه الاتفاقية تمنح شركة البحرين المالية قوة مالية كـ"أكبر شركة تحويلات مالية والتعامل بالعملات في منطقة الخليج، والدخول الى أسواق أكثر من 30 دولة، وتطوير منتجات مالية افضل لخدمة عملاء شركة البحرين المالية".

وأشار نونو وهو رئيس ما يعرف بمجلس أمناء الكنيس اليهودي في المنامة، إلى أن اتفاقية الاستحواذ جعلت من شركة البحرين المالية جزءًا من مجموعات مالية ضخمة.

وعقب اتفاق تطبيع العار بين المنامة و"تل أبيب"، أعلنت 22 جمعية سياسية ووطنية في البحرين عن تحركات لمواجهة "الاختراق المالي والتجاري الصهيوني" لأسواق البحرين.

ووقعت البحرين عقب الامارات اتفاق تطبيع مع الكيان الاسرائيلي في اب 2020 برعاية ادارة الرئيس الامريكي السابق دونالد ترامب، وهو ما يعد طعنة في ظهر القضية الفلسطينية وتفريطا بمقدسات المسلمين.