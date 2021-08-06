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الشيخ قاسم: حادث خلدة كمين مدبر

الشيخ قاسم: حادث خلدة كمين مدبر
الجمعة ٠٦ أغسطس ٢٠٢١ - ٠٥:٣٩ بتوقيت غرينتش

اكد نائب الامين العام لحزب الله الشيخ نعيم قاسم ان حادث خلدة هو كمين مدبر وقد شارك فيه عدد كبير من الاشخاص.

العالم - لبنان

وخلال مقابلة مع موقع الخنادق اعتبر الشيخ قاسم انه اصبح واضحا للجميع ان الجنازة اعتدي عليها من قبل عصابة بكمين مسلح، واكد "وقوف حزب الله خلف الجيش اللبناني والاجهزة الامنية حتى تحديد الجهات الفاعلة"، وأشار الى ان حزب الله لا يلجأُ للاتهامات السياسيةِ وينتظر المعلومات من الجهات المختصة.

وفي الذكرى السنوية الاولى لانفجار المرفأ، قال الشيخ قاسم ان المنظومة الاعلامية التي تصوب على حزب الله لن تستطيع اثبات اي شيء على الحزب، وشدد انَ على القاضي الاعلانَ عن نتيجة التحقيقات لان عدم الاعلان هو فرصة لتحميل حزب الله المسؤولية.

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