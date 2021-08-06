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هاشتاغ.. مسرحيات حوادث السفن في المنطقة

الجمعة ٠٦ أغسطس ٢٠٢١ - ٠٥:٥٠ بتوقيت غرينتش

طهران (العالم) 2021.08.06 – مسرحية بإخراج وتمثيل وسيناريو سطحي ومكشوف.. هذا التوصيف هو ما ينطبق على مسرحيات حوادث السفن في المنطقة ومسارعة الدول الغربية والكيان الإسرائيلي لاتهام إيران ايران بالوقوف وراءها.. فهل تعلم هذه الأطراف أن افتعال الأحداث لتبرير سياسات عدائية لم يعد ينطلي على الآخرين؟

العالم - إيران

طبعا ما تشهده المنطقة من حوادث سفن، أثار نقاشات واسعة على مواقع التواصل.. "علي" هنا علق متسائلا: من المستفيد من انعدام الأمن في مضيق هرمز؟ الجواب إسرائيل والإمارات.. دول الخليج (الفارسي) أنتم من جاء بإسرائيل إلى المنطقة.. تحملوا!

"خليل نصرالله" بدوره علق: من بمقدور، فإن الحوادث المزعومة التي تروج لها بريطانيا مشبوهة وذات أهداف سياسية.. ما لم يحصلوه عام 2019 لن يحصلوه الآن.. أمن الملاحة هناك منوط بدول المنطقة ولا علاقة لأميركا والغرب به.

أخيرا مع "ناصر الكواري" من قطر الذي كتب: أبد ولاشيء.. اللهم لعبة بن زايد العادية.. يبغي يولعها مع إيران بأي طريق علشان يولع الخليج (الفارسي) كله.. كل كم شهر مسوي لنا سالفة في الفجيرة، بس هالمرة جايب مختطفين محترفين من الصومال.

التفاصيل في الفيديو المرفق..

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