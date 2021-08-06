هاشتاغ.. مسرحيات حوادث السفن في المنطقة

العالم - إيران

طبعا ما تشهده المنطقة من حوادث سفن، أثار نقاشات واسعة على مواقع التواصل.. "علي" هنا علق متسائلا: من المستفيد من انعدام الأمن في مضيق هرمز؟ الجواب إسرائيل والإمارات.. دول الخليج (الفارسي) أنتم من جاء بإسرائيل إلى المنطقة.. تحملوا!

"خليل نصرالله" بدوره علق: من بمقدور، فإن الحوادث المزعومة التي تروج لها بريطانيا مشبوهة وذات أهداف سياسية.. ما لم يحصلوه عام 2019 لن يحصلوه الآن.. أمن الملاحة هناك منوط بدول المنطقة ولا علاقة لأميركا والغرب به.

أخيرا مع "ناصر الكواري" من قطر الذي كتب: أبد ولاشيء.. اللهم لعبة بن زايد العادية.. يبغي يولعها مع إيران بأي طريق علشان يولع الخليج (الفارسي) كله.. كل كم شهر مسوي لنا سالفة في الفجيرة، بس هالمرة جايب مختطفين محترفين من الصومال.

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