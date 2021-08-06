ماهي الرسائل التي يحملها عدوان الاحتلال الاخير على لبنان؟ +فيديو

العالم - خاص بالعالم

وقال حطيط في حديث لبرنامج مع الحدث علی شاشة قناة العالم الاخبارية ان الجهات التي تتناغم عن قصد او غير قصد مع السياسة والاملاءات الاميركية قامت بإطلاق صواريخ والتي شكلت بمثابة دعوة للاحتلال الاسرائيلي بان يتدخل في الساحة اللبنانية، موضحاً ان الاحتلال الاسرائيلي يعلم علم اليقين ان تدخله العسكري بشكل مؤثر لايمكن ان يكون من غير رد ومن غير حساب لذا ما حصل من عدوان اسرائيلي على جنوب لبنان لايعتبر خروجا عن قواعد الاشتباك.

وأشار حطيط الى ان العدوان الاسرائيلي الاخير على جنوب لبنان كان يحمل ثلاثة رسائل متعددة الاتجاهات الرسالة الاولى هي للجمهور الاسرائيلي الذي تلظى بنوع أو باخر من الصواريخ التي اطلقت رغم انخفاض مدى فعاليتها وتاثيرها بانه يستطيع ان يمارس قدرته وسيطرته العسكرية المباشرة دون الالتفات الى قيود تقيده والرسالة الثانية هي وللداخل اللبناني الذي يخدم السياسة الاميركية ليقول لهم بانه بانه جاهز للتدخل اذا استجاب الامر وبهذ اتصل خطة بومبيو الى المستوى الذي يتيح للكيان الغاصب التدخل في الشأن اللبناني.

واوضح حطيط ان خطة بومبيو قائمة على خمس مراحل المرحلة الخامسة هي العدوان الاسرائيلي على لبنان ولكن العدوان الاسرائيلي مشروط بالمرحلة السابقة وهي الانهيار الامني في لبنان واذا لم يحصل الانهيار الامني في لبنان حتى يربك المقاومة ويقيد حركتها العدوان الاسرائيلي لايحصل، لهذا السبب اختیار التوقيت وقع على يوم 4 آب والرسالة الثالثة هي للمقاومة التي تستنتج من كيفية ونمط اطلاق الصواريخ على جنوب لبنان ولم تبلغ المستوى الذي يضغط على المقاومة حتى ترد، ولتثبت قواعد الاشتباك طالما ان الاحتلال لم يخترق قواعد الاشتباک.