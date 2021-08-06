الجمعة ٠٦ أغسطس ٢٠٢١
٠٧:١٢ GMT
فارسی
البث المباشر

إيران وجنوب افريقيا تؤكدان تعزيز التعاون بينهما

إيران وجنوب افريقيا تؤكدان تعزيز التعاون بينهما
الجمعة ٠٦ أغسطس ٢٠٢١ - ٠٦:٤٩ بتوقيت غرينتش

أكد رئيس البرلمان الايراني محمد باقر قاليباف ورئيسة برلمان جنوب إفريقيا تاندي آر موديسه لدى لقائهما على هامش المشاركة في مراسم اداء الرئيس الايراني لليمين الدستورية تعزيز التعاون الثنائي بين البلدين.

العالم - ايران

وقال قاليباف: ان العلاقات بين البلدين كانت جيدة دائما في السنوات الأخيرة، وتحظى ايران شعبا وحكومة باحترام خاص للراحل الفقيد "نيلسون مانديلا" كرمز للنضال ضد الفصل والتمييز العنصريين.

من جانبها، أعربت رئيسة برلمان جنوب إفريقيا "تاندي آر موديسه" عن ارتياحها لزيارة إيران، مضيفة: لطالما كانت لحكومة وشعب جنوب إفريقيا نظرة إيجابية حول تطور العلاقات مع الجمهورية الإسلامية الايرانية، مما يعكس العلاقات الودية والعميقة بين البلدين.

وأعلنت ترحيب برلمان جنوب إفريقيا بزيادة مستوى التعاون مع إيران في مختلف المجالات، وخاصة العلاقات البرلمانية.

كلمات دليلية :

روابط ذات صلة

هذا ما دار في لقاء رئيس الدوما الروسي مع نظيره الإيراني

قاليباف يدعو الى تنمية العالاقات مع تركيا

قالیباف: مكافحة الارهاب رهن بالتعاون بين جميع دول المنطقة

هل ترغب بالتعليق على الموضوع؟

تبقى لديك : ( 1000) حرف

مسؤول بحريني رفيع يزور تل ابيب الجمعة

الاحتلال يعتقل أسيرا محررا قرب سلفيت

بريطانيا تخفف قيود السفر على القادمين من 12 دولة

'الجليد السرمدي'.. بوتين يأمر بتعزيز مراقبة المباني شمالي روسيا

هايتي تطلب لجنة أممية للتحقيق في مقتل رئيسها

إيران وجنوب افريقيا تؤكدان تعزيز التعاون بينهما