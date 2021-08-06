إيران وجنوب افريقيا تؤكدان تعزيز التعاون بينهما

العالم - ايران

وقال قاليباف: ان العلاقات بين البلدين كانت جيدة دائما في السنوات الأخيرة، وتحظى ايران شعبا وحكومة باحترام خاص للراحل الفقيد "نيلسون مانديلا" كرمز للنضال ضد الفصل والتمييز العنصريين.

من جانبها، أعربت رئيسة برلمان جنوب إفريقيا "تاندي آر موديسه" عن ارتياحها لزيارة إيران، مضيفة: لطالما كانت لحكومة وشعب جنوب إفريقيا نظرة إيجابية حول تطور العلاقات مع الجمهورية الإسلامية الايرانية، مما يعكس العلاقات الودية والعميقة بين البلدين.

وأعلنت ترحيب برلمان جنوب إفريقيا بزيادة مستوى التعاون مع إيران في مختلف المجالات، وخاصة العلاقات البرلمانية.