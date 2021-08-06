الجمعة ٠٦ أغسطس ٢٠٢١
٠٧:١٢ GMT
فارسی
البث المباشر

3 دول أوروبية تهنئ الرئيس رئيسي

3 دول أوروبية تهنئ الرئيس رئيسي
الجمعة ٠٦ أغسطس ٢٠٢١ - ٠٦:٤٨ بتوقيت غرينتش

تلقى الرئيس الايراني الجديد آية الله ابراهيم رئيسي، يوم الخميس، التهاني من الرئيس البرتغالي ورئيس وزراء بلجيكا والرئيس الايطالي بمناسبة ادائه اليمين الدستورية وبدء مهامه الرئاسية.

العالم - ايران

وبعث رئيس البرتغال "مارسيلو ريبيلو دي سوزا" ببرقية إلى السيد إبراهيم رئيسي هنأه فيها باسمه وبالنيابة عن شعب وحكومة البرتغال، متمنيا له التوفيق في النهوض بالمسؤولية المهمة الموكلة إليه.

وكرر مارسيلو ريبيلو دي سوزا التزام البرتغال بمواصلة تنمية العلاقات بين البلدين وأعرب عن ثقته في أن ذلك سيعود بالفائدة على الشعبين.

كما بعث رئيس وزراء بلجيكا، ألكسندر دي كرو، ببرقية إلى الرئيس الايراني الجديد السيد إبراهيم رئيسي، هنأه فيها باداء القسم الرئاسي وتمنى له النجاح في تعزيز مصالح الشعب الايراني.

وقال ألكسندر دي كرو في برقيته: أود أن أغتنم هذه الفرصة للتأكيد على أهمية العلاقة بين مملكة بلجيكا والجمهورية الإسلامية، وآمل أن تتطور هذه العلاقة أكثر خلال فترة رئاستكم.

كما بعث الرئيس الإيطالي سيرجيو ميتاتيلا، ببرقية تهنئة لرئيسي تمنى له النجاح، معربا عن استعداد بلاده لتطوير العلاقات مع طهران.

كلمات دليلية :

روابط ذات صلة

رئيسي: سياستنا تجاه تركيا قائمة على رفع مستوى العلاقات بجميع المجالات

فيديو وصور.. مع من التقى رئيسي على هامش مراسم التحلیف؟

السيد رئيسي: نمد يد الصداقة الى كل دول المنطقة خاصة الجوار +فيديو

هل ترغب بالتعليق على الموضوع؟

تبقى لديك : ( 1000) حرف

مسؤول بحريني رفيع يزور تل ابيب الجمعة

الاحتلال يعتقل أسيرا محررا قرب سلفيت

بريطانيا تخفف قيود السفر على القادمين من 12 دولة

'الجليد السرمدي'.. بوتين يأمر بتعزيز مراقبة المباني شمالي روسيا

هايتي تطلب لجنة أممية للتحقيق في مقتل رئيسها

إيران وجنوب افريقيا تؤكدان تعزيز التعاون بينهما