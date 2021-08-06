3 دول أوروبية تهنئ الرئيس رئيسي

العالم - ايران

وبعث رئيس البرتغال "مارسيلو ريبيلو دي سوزا" ببرقية إلى السيد إبراهيم رئيسي هنأه فيها باسمه وبالنيابة عن شعب وحكومة البرتغال، متمنيا له التوفيق في النهوض بالمسؤولية المهمة الموكلة إليه.

وكرر مارسيلو ريبيلو دي سوزا التزام البرتغال بمواصلة تنمية العلاقات بين البلدين وأعرب عن ثقته في أن ذلك سيعود بالفائدة على الشعبين.

كما بعث رئيس وزراء بلجيكا، ألكسندر دي كرو، ببرقية إلى الرئيس الايراني الجديد السيد إبراهيم رئيسي، هنأه فيها باداء القسم الرئاسي وتمنى له النجاح في تعزيز مصالح الشعب الايراني.

وقال ألكسندر دي كرو في برقيته: أود أن أغتنم هذه الفرصة للتأكيد على أهمية العلاقة بين مملكة بلجيكا والجمهورية الإسلامية، وآمل أن تتطور هذه العلاقة أكثر خلال فترة رئاستكم.

كما بعث الرئيس الإيطالي سيرجيو ميتاتيلا، ببرقية تهنئة لرئيسي تمنى له النجاح، معربا عن استعداد بلاده لتطوير العلاقات مع طهران.