شاهد: قراءة في اعتداءات الاحتلال الاخيرة على جنوب لبنان

العالم - مع الحدث

وقال عید في حديث لبرنامج مع الحدث علی شاشة قناة العالم الاخبارية إن توقيت الاعتداء العسكري الإسرائيلي الذي أتى رداً على ثلاث صواريخ وقع اثنين منها على فلسطين المحتلة قرب كريات شمونة، هو قائم بعد حادثة خلدة والتوتر الذي حصل في 4 آب داخل لبنان لدعم القوات اللبنانية وبعض القوى التي تخدم المشروع الصهيوأميركي في المنطقة والتي لديها أجندات متناقضة مع المقاومة.

وأوضح عيد أن التصعيد العسكري للعدوان الإسرائيلي على جنوب لبنان كان يحمل رسالتين الأولى موجهه للداخل اللبناني ويقول لهم نحن ندعمكم وإذا اقتضى الأمر سوف نواكبكم من فلسطين المحتلة، والرسالة الثانية للمستطونين في كريات شمونة من أجل أن يطمئنهم بأن الدولة الصهيونة قوية وتستطيع أن تدافع عنهم.

وبين عيد أن الاعتداء الإسرائيلي الأخير على جنوب لبنان بحسب محللين إسرائيليين كان في المناطق غير السكنية من أجل أن لا يغيروا قواعد الاشتباك وأن لا يلزموا حزب الله بالرد عليهم ولاسيما أنهم لم يحملوا حزب الله مسؤولية هذا القصف بل حملوه لبعض الفصائل الفلسطينية.

وشدد عيد على أن قواعد الاشتباك مع الاحتلال الإسرائيلي لا تزال بيد حزب الله، والمقاومة هي من تضع هذه القواعد وأن المبادرة لاتزال في قبضتها.

ومن جهته إعتبر الخبير العسكري والاستراتيجي امين حطيط عدوان الاحتلال الاسرائيلي الاخير على جنوب لبنان بإنه يخدم الخطة المدبرة والمعدة للبنان ولا يزال لبنان تحت تأثيرها منذ سنتين ونصف وهي خطة خطة بومبيو وزير الخارجية الاميركي السابق.

وقال حطيط ان الجهات التي تتناغم عن قصد او غير قصد مع السياسة والاملاءات الاميركية قامت بإطلاق صواريخ والتي شكلت بمثابة دعوة للاحتلال الاسرائيلي بان يتدخل في الساحة اللبنانية، موضحاً ان الاحتلال الاسرائيلي يعلم علم اليقين ان تدخله العسكري بشكل مؤثر لايمكن ان يكون من غير رد ومن غير حساب لذا ما حصل من عدوان اسرائيلي على جنوب لبنان لايعتبر خروجا عن قواعد الاشتباك.

وأشار حطيط الى ان العدوان الاسرائيلي الاخير على جنوب لبنان كان يحمل ثلاثة رسائل متعددة الاتجاهات الرسالة الاولى هي للجمهور الاسرائيلي الذي تلظى بنوع أو باخر من الصواريخ التي اطلقت رغم انخفاض مدى فعاليتها وتاثيرها بانه يستطيع ان يمارس قدرته وسيطرته العسكرية المباشرة دون الالتفات الى قيود تقيده والرسالة الثانية هي وللداخل اللبناني الذي يخدم السياسة الاميركية ليقول لهم بانه بانه جاهز للتدخل اذا استجاب الامر وبهذ اتصل خطة بومبيو الى المستوى الذي يتيح للكيان الغاصب التدخل في الشأن اللبناني.

واوضح حطيط ان خطة بومبيو قائمة على خمس مراحل المرحلة الخامسة هي العدوان الاسرائيلي على لبنان ولكن العدوان الاسرائيلي مشروط بالمرحلة السابقة وهي الانهيار الامني في لبنان واذا لم يحصل الانهيار الامني في لبنان حتى يربك المقاومة ويقيد حركتها العدوان الاسرائيلي لايحصل، لهذا السبب اختیار التوقيت وقع على يوم 4 آب والرسالة الثالثة هي للمقاومة التي تستنتج من كيفية ونمط اطلاق الصواريخ على جنوب لبنان ولم تبلغ المستوى الذي يضغط على المقاومة حتى ترد، ولتثبت قواعد الاشتباك طالما ان الاحتلال لم يخترق قواعد الاشتباک.



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