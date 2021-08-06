وسط خلافات مع الشركة المصنعة.. "القطرية" توقف تشغيل 13 طائرة "إيرباص"

العالم - قطر

وقالت شركة الطيران الخليجية المملوكة للحكومة اليوم إنها طُلب منها إيقاف تشغيل الطائرات حتى ”يمكن تحديد السبب الجذري وإتاحة حل دائم مرض لتصحيح الظرف الأساسي“.

الخطوط الجوية القطرية في خلاف علنا مع إيرباص منذ شهور، إذ تصر على أنها لن تستقبل أي تسليمات من الطائرة عريضة البدن حتى يتم حل المشكلة.

وقال أكبر الباكر الرئيس التنفيذي للخطوط الجوية القطرية في بيان يعلن عن وقف تحليق الجهة التنظيمية للطائرات ”في ضوء التطورات الأخيرة نتوقع أن تتعامل شركة إيرباص مع هذا الأمر بالاهتمام المرجو.

”تتوقع الخطوط الجوية القطرية أن تكون إيرباص قد حددت السبب الجذري وتصحيح الظرف الأساسي بشكل دائم بما يرضي الخطوط الجوية القطرية والجهة التنظيمية لدينا قبل أن نتسلم أي طائرة أخرى من طراز إيه350“.

وقال متحدث باسم إيرباص لرويترز إن الشركة المصنعة للطائرة تجري دائما محادثات مع عملائها، لكن تلك المناقشات كانت سرية، وامتنع عن الإدلاء بمزيد من التعليقات.

وكانت الخطوط الجوية القطرية قد قالت في يونيو/ حزيران إنها أوقفت بعض طائراتها من طراز إيه350 عن العمل لحين فهم المشكلة وحلها، دون الكشف عن عدد الطائرات التي تم سحبها من الخدمة.

وقالت اليوم إنها أعادت طائرات إيه330 إلى الخدمة لتعويض طاقة مفقودة وإنها ”تبحث أيضا عن حلول أخرى“.

والخطوط الجوية القطرية هي أكبر زبائن إيه350، واستلمت 53 طلبية من أصل 76 طلبية.

وتنتقد شركة الطيران مرارا إيرباص أو منافستها بوينج الأمريكية بسبب التأخير أو ثغرات في الجودة.

وتقول إن معاييرها الصارمة انعكاس لعلامتها المتميزة، غير أن مسئولين تنفيذيين في مجال الطيران اتهموها باستغلال مثل هذه التفاصيل في الماضي لتأخير تسليمات أو كسب نفوذ في مفاوضات أخرى، وهو اقتراح تنفيه.