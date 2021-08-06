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شرطة طهران: لم يقع أي حادث خلال مراسم اداء اليمين وجرت في منتهى الامن

شرطة طهران: لم يقع أي حادث خلال مراسم اداء اليمين وجرت في منتهى الامن
الجمعة ٠٦ أغسطس ٢٠٢١ - ٠٧:٣٢ بتوقيت غرينتش

اكد قائد قوى الامن الداخلي بطهران العميد حسين رحيمي ان مراسم اداء اليمين الدستورية لرئيس الجمهورية الاسلامية الايرانية آية الله ابراهيم رئيسي جرت في منتهى الامن والهدوء.

العالم - ايران

وقال العميد رحيمي في تصريح له الخميس بهذا الصدد: انه وفي ضوء الجهود والتمهيدات المتخذة فقد جرت هذه المراسم في منتهى الامن والهدوء ومن دون ادنى مشكلة وقضية.

واضاف: ان كبار مسؤولي الكثير من دول العالم حضروا هذه المراسم بما يؤكد وجود الامن والاستقرار في البلاد.

واشار الى المشاكل الاقتصادية الناجمة عن كورونا والحظر وقال: ان قوى الامن الداخلي تبذل كل جهودها للدفاع عن حدود البلاد وصون امن واستقرار المواطنين ولن تالو جهدا في هذا المسار.

واضاف العميد رحيمي: ان مشاركة كبار المسؤولين من الكثير من دول العالم مؤشر لوجود الامن المستتب في البلاد كنتيجة لجهود القوات العسكرية والامنية والشرطية.

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شرطة طهران: لم يقع أي حادث خلال مراسم اداء اليمين وجرت في منتهى الامن

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