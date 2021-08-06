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مصر.. أكثر من 15 ألف متهم أمام دوائر الإرهاب خلال 6 أشهر

مصر.. أكثر من 15 ألف متهم أمام دوائر الإرهاب خلال 6 أشهر
الجمعة ٠٦ أغسطس ٢٠٢١ - ٠٨:٤٤ بتوقيت غرينتش

رصدت الجبهة المصرية لحقوق الإنسان خلال النصف الأول من عام 2021 عقد دوائر الإرهاب في المحاكم المصرية، 67 جلسة، نظرت خلالها ثلاث دوائر في أوامر تجديد حبس 15288 متهماً على الأقل، موزعين على 1004 قضية، وأصدرت فيها قرارات بإخلاء سبيل 419 متهماً على الأقل، بنسبة لا تتجاوز 2.7% من إجمالي أوامر تجديد الحبس المنظورة.

العالم - مصر

واعتبرت الجبهة هذه الإحصائية بمثابة تراجع واضح عن نسبة الإخلاءات خلال عام 2020، حيث أخلت دوائر الإرهاب سبيل 758 متهماً من أصل إجمالي أوامر تجديد حبس 20998 متهماً على مدار العام، بنسبة وصلت 3.6%. هذا فضلاً عن تعرض عدد من هؤلاء المخلي سبيلهم للتدوير وإعادة حبسهم في قضايا جديدة.

وفي إطار متابعة حالة دوائر الإرهاب في مرحلة ما قبل المحاكمة؛ نشرت الجبهة المصرية لحقوق الإنسان، تقريرها لرصد أداء دوائر الإرهاب خلال النصف الأول من عام 2021 من خلال التركيز على حصر قرارات إخلاء السبيل الصادرة عن تلك الدوائر، وكذلك قرارات استمرار الحبس، وأعداد الجلسات المنعقدة، وأعداد المتهمين، والقضايا المنظورة.

كما قدم التقرير تعليقاً على سياسة هذه الدوائر، في نظر القضايا المعروضة أمامها، ومدى التزامها بالقانون، فضلاً عن أسلوب تعاملها مع هيئات الدفاع.

وذكر تعليق الجبهة المخالفات والانتهاكات التي ارتكبتها الدائرة "3 إرهاب"، برئاسة المستشار محمد كامل عبد الستار، أثناء نظرها لأوامر تجديد الحبس في 65 جلسة من أصل 67 خلال تلك الفترة.

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