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قضية اليوم
الخبر وإعرابه
مارأيكم؟
کشکول
يقال ان
غرافيك
انفو غرافيك
فيديو غرافيك
باختصار
فيديو
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مع الحدث
بانوراما
لقاء خاص
انقلاب الصورة
حديث البحرين
المشهد اليمني
استوديو بيروت
العين الاسرائيلية
قلم رصاص
غیاهب الکیان
البوصلة
المحميات
ضيف وحوار
نقطة تواصل
فی البیت الابیض
لن ننسی
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مراسل العالم: إعلام العدو يتحدث عن سقوط صاروخ من الحدود اللبنانيه تجاه الأراضي المحتلة
مراسل العالم: صفارات الإنذار تدوي في جباثا وعين قنيا ومناطق جبل الشيخ بالجولان المحتل
مراسل العالم: صفارات إنذار في الجليل الأعلى والجولان وصوت إطلاق مدفعيه من قبل العدو الإسرائيلي
رويترز: الخارجية الأمريكية تقول إنها مستعدة للعودة للمحادثات النووية في فيينا
الرئيس إبراهيم رئيسي: يجب أن تحل الأزمات الاقليمية من خلال الحوار الحقيقي بين دول المنطقة ونمد يد الصداقة الى كل دول المنطقة خاصة الجوار
الرئيس إبراهيم رئيسي: يجب إلغاء شتى أنواع الحظر على الشعب الايراني ونرحب بأي مشروع لتحقيق هذه المهمة
الرئيس إبراهيم رئيسي: البرنامج النووي الإيراني سلمي والسلاح النووي محرم شرعا في عقيدتنا
الرئيس إبراهيم رئيسي: يجب إلغاء شتى أنواع الحظر على الشعب الايراني
الرئيس إبراهيم رئيسي: نلتزم بمادئ الثورة الإسلامية وسنعمل على تجفيف جذور الفساد ودعم الاقتصاد والعملة الوطنية
الرئيس إبراهيم رئيسي: الحكومة الجديدة ستكون حكومة وفاق وطني بمشاركة شتى أطياف الشعب الإيراني
مراسل العالم: إعلام العدو يتحدث عن سقوط صاروخ من الحدود اللبنانيه تجاه الأراضي المحتلة
الجمعة ٠٦ أغسطس ٢٠٢١ - ٠٨:١٧ بتوقيت غرينتش
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السعودية
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كيف تشاهد العالم
خريطة الموقع
2017 Alalam News Network. Islamic Republic of Iran Broadcasting. All Rights Reserved.