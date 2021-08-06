شاهد.. إطلاق صواريخ بإتجاه الأراضي المحتلة في مزارع شبعا والجولان

العالم - لبنان

واشار مراسل العالم اليوم الجمعة أن إعلام العدو يتحدث عن سقوط صاروخ من الحدود اللبنانيه تجاه الأراضي المحتلة.

كما اشار مراسل العالم الى سماع دوي صفارات إنذار في الجليل الأعلى والجولان وصوت إطلاق مدفعيه من قبل العدو الإسرائيلي.

هذا وتحدثت وسائل إعلام الاحتلال الإسرائيلي عن إطلاق رشقات صاروخية تجاه القاعدة العسكرية "دوف" بالأراضي المحتلة سقطت منها ١٠ صواريخ في مناطق مفتوحة.

ونقلت وكالة ويترز عن راديو جيش الاحتلال الإسرائيلي، ان الجيش اطلق نيران المدفعية على جنوب لبنان ردا على إطلاق صواريخ.

يتبع ..