رشقات صاروخية  على القاعدة العسكرية  الصهيونية

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وحسب بعض وسائل الاعلام المحلية في بيروت اطلاق صلية صورايخ من منطقة العرقوب باتجاه الاراضي المحتلة.

وافادت وسائل الاعلام العدو الصهيوني اليوم الجمعة رشقات صاروخية اطلقت تجاه القاعدة العسكرية على الحدود اللبنانية الفلسطينية.

و كذلك اعلنت وسائل الاعلام العدو مستوطنو كريات شمونة و المطلة شمال فلسطين ابلغوا عن سماع دوي انفجارات عدة و وصل صدى الانفجارات الى منطقة طبريا.

في غضون ذلك خرقت طائرة استطلاع صهيونية الاجواء اللبنانية من فوق بلدة كفركلا على الحدود مع فلسطين المحتلة.

وصدر اليوم الجمعة عن قيادة الجيش اللبناني البيان الآتي:بتاريخ 5/8/2021 الساعة 19.55 خرقت طائرة استطلاع تابعة للعدو الإسرائيلي، الأجواء اللبنانية من فوق بلدة كفركلا، ونفذت طيرانا دائريا فوق مناطق الجنوب، ثم غادرت الأجواء عند الساعة 23.30 من فوق البلدة المذكورة.

تتم متابعة موضوع الخرق بالتنسيق مع قوات الأمم المتحدة الموقتة في لبنان.