لبنان: خطباء المساجد يحذورن من السكوت عن الاعتداءات الصهيونية

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و في السياق حذر رئيس لقاء علماء صور ومنطقتها العلامة الشيخ علي ياسين وقال: إننا نحذر من السكوت عن الاعتداءات الصهيونية البرية والجوية والتي تهدف الى زعزعة الوضع الأمني وإطلاق الفتنة بعد الجهود المشكورة لحزب الله في وأد فتنة خلدة في وكرها. وشدد على"ضرورة محاسبة المجرمين ومساعدة الجيش على التصدي للاعتداءات الصهيونية بالتعاون مع الشعب والمقاومة.

ودعا الى التنبه لما يثيره بعض الاعلام من اجواء فتنة واطلاق ادعاءات لا اساس لها من الصحة بل تساهم في لعبة الدم التي يعمل لها المشروع الصهيواميركي، مشددا على "ضرورة وضع حد لهذه الوسائل الفتنوية المسماة اعلامية.

وختم العلامة ياسين مهنئا الشعب الايراني بتنصيب الرئيس رئيسي رئيسا للجمهورية الاسلامية التي اثبتت الديموقراطية الحقيقية في انتقال السلطة، متمنيا للرئيس رئيسي "كل التوفيق لما فيه خير ايران والاسلام وكل حركات التحرير في العالم.

واستنكر المفتي الشيخ حسن شريفة، في خطبة الجمعة في مسجد الصفا في بيروت، الاعتداءات الاسرائيلية المتكررة على لبنان وآخرها اخطرها وهو اغارة الطائرات على الجنوب للمرة الاولى منذ حرب تموز 2006.

ونبه المفتي شريفة من مؤامرات تحضر للبنان وسلمه الاهلي من خلال فتن متنقلة بين المناطق وبعضها غير بريء ولا يصنف تحت مسمى ردات الفعل، وقال: نشد على يد الجيش اللبناني الذي يخمد الفتنة في مهدها بحكمة ونباهة وبعد نظر.