الجمعة ٠٦ أغسطس ٢٠٢١
١٠:١٤ GMT
فارسی
البث المباشر

لبنان: خطباء المساجد يحذورن من السكوت عن الاعتداءات الصهيونية

لبنان: خطباء المساجد يحذورن من السكوت عن الاعتداءات الصهيونية
الجمعة ٠٦ أغسطس ٢٠٢١ - ٠٩:٢٥ بتوقيت غرينتش

حذر خطباء المساجد في لبنان اليوم الجمعة من السكوت عن الاعتداءات الصهيونية التى طالت قبل يومين عدد من القرى الجنوبية.

العالم_لبنان

و في السياق حذر رئيس لقاء علماء صور ومنطقتها العلامة الشيخ علي ياسين وقال: إننا نحذر من السكوت عن الاعتداءات الصهيونية البرية والجوية والتي تهدف الى زعزعة الوضع الأمني وإطلاق الفتنة بعد الجهود المشكورة لحزب الله في وأد فتنة خلدة في وكرها. وشدد على"ضرورة محاسبة المجرمين ومساعدة الجيش على التصدي للاعتداءات الصهيونية بالتعاون مع الشعب والمقاومة.
ودعا الى التنبه لما يثيره بعض الاعلام من اجواء فتنة واطلاق ادعاءات لا اساس لها من الصحة بل تساهم في لعبة الدم التي يعمل لها المشروع الصهيواميركي، مشددا على "ضرورة وضع حد لهذه الوسائل الفتنوية المسماة اعلامية.
وختم العلامة ياسين مهنئا الشعب الايراني بتنصيب الرئيس رئيسي رئيسا للجمهورية الاسلامية التي اثبتت الديموقراطية الحقيقية في انتقال السلطة، متمنيا للرئيس رئيسي "كل التوفيق لما فيه خير ايران والاسلام وكل حركات التحرير في العالم.

واستنكر المفتي الشيخ حسن شريفة، في خطبة الجمعة في مسجد الصفا في بيروت، الاعتداءات الاسرائيلية المتكررة على لبنان وآخرها اخطرها وهو اغارة الطائرات على الجنوب للمرة الاولى منذ حرب تموز 2006.

ونبه المفتي شريفة من مؤامرات تحضر للبنان وسلمه الاهلي من خلال فتن متنقلة بين المناطق وبعضها غير بريء ولا يصنف تحت مسمى ردات الفعل، وقال: نشد على يد الجيش اللبناني الذي يخمد الفتنة في مهدها بحكمة ونباهة وبعد نظر.

روابط ذات صلة

المقاومة الإسلامية تتبنى قصف محيط مواقع الاحتلال ‏الإسرائيلي في مزارع شبعا

رشقات صاروخية  على القاعدة العسكرية  الصهيونية

هل نجح الاحتلال في تصعيده الأخير على لبنان وماهي دوافعه؟

هل ترغب بالتعليق على الموضوع؟

تبقى لديك : ( 1000) حرف

السفارة الإيرانية في لندن: باب الدبلوماسية مفتوح على أساس الاحترام المتبادل

حماس تبارك رد المقاومة الإسلامية في لبنان على جرائم الاحتلال

الصحة العراقية تؤكد استمرار فتح منافذ التلقيح خلال الجمعة والعطل الرسمية

إخماد حريق جبل كفرلاها بمصياف بريف حماة

وسائل إعلام "إسرائيلية": القبة الحديدية لم تسقط كل الصواريخ .. رد المقاومة الاسلامية فاجأ المؤسسة الأمنية "الاسرائيلية"

روسيا: لا شك في تورط كييف في مقتل المصور الصحفي ستينين