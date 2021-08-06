الجمعة ٠٦ أغسطس ٢٠٢١
١٠:١٥ GMT
فارسی
البث المباشر

مراسل العالم: قصف مدفعي متواصل من قبل الجيش الإسرائيلي باتجاه لبنان

الجمعة ٠٦ أغسطس ٢٠٢١ - ٠٩:٣٤ بتوقيت غرينتش

تصنيف :

هل ترغب بالتعليق على الموضوع؟

تبقى لديك : ( 1000) حرف

السفارة الإيرانية في لندن: باب الدبلوماسية مفتوح على أساس الاحترام المتبادل

حماس تبارك رد المقاومة الإسلامية في لبنان على جرائم الاحتلال

الصحة العراقية تؤكد استمرار فتح منافذ التلقيح خلال الجمعة والعطل الرسمية

إخماد حريق جبل كفرلاها بمصياف بريف حماة

وسائل إعلام "إسرائيلية": القبة الحديدية لم تسقط كل الصواريخ .. رد المقاومة الاسلامية فاجأ المؤسسة الأمنية "الاسرائيلية"

روسيا: لا شك في تورط كييف في مقتل المصور الصحفي ستينين