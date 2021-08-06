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الاعلام الحربي للمقاومة يوضح ماذا حصل في جنوب لبنان

الاعلام الحربي للمقاومة يوضح ماذا حصل في جنوب لبنان
الجمعة ٠٦ أغسطس ٢٠٢١ - ١٠:٢٣ بتوقيت غرينتش

أكد الإعلام الحربي في المقاومة في بيان اليوم الجمعة، ان المقاومة الإسلامية، كانت ولا تزال وستبقى، من أحرص الناس على أهلها وعدم تعريضهم لأي أذى خلال عملها المقاوم.

العالم - لبنان

وجاء في بيان الإعلام الحربي في المقاومة:

عند الساعة 11:15 من ظهر اليوم الجمعة، ردت المقاومة الإسلامية على الاعتداءات الصهيونية على لبنان باستهداف محيط مواقع العدو الاسرائيلي في مزارع شبعا بصليات صاروخية من مناطق حرجية بعيدة تمامًا عن المناطق السكنية، حفاظًا على أمن المواطنين.

ولدى عودة المقاومين من عملهم وأثناء مرورهم بمنطقة شويا في قضاء حاصبيا، أقدم عدد من المواطنين على اعتراضهم.

إن المقاومة الإسلامية، كانت ولا تزال وستبقى، من أحرص الناس على أهلها وعدم تعريضهم لأي أذى خلال عملها المقاوم، وهي التي تدفع الدماء الزكية من شبابها لتحافظ على أمن لبنان ومواطنيه.

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