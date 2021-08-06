رئيسي: الحظر لا يوقف التعاون بين الدول المستقلة وتنميتها

العالم - ايران

وخلال لقاء رئيس مجلس النواب البيلاروسي "فلاديمير أندريشينكو"، قال رئيسي: إن الولايات المتحدة تعتقد أن العقوبات يمكن أن تعرقل تقدم الدول، لكنها مخطئة بشدة، مضيفا : ان العقوبات لا تقدر على ايقاف التنمية والتعاون الودي بين الدول،لافتا الى ان إيران ستواصل التقدم بقوة بمساعدة الدول الصديقة لها حتى تجعل الولايات المتحدة نادما.

وأكد رئيسي على ضرورة توسيع العلاقات الثنائية بين إيران وبيلاروسيا من خلال تفعيل جميع القدرات الكامنة وعقد لجنة التعاون المشتركة وقال: لا شك أن هناك العديد من القدرات في إيران وبيلاروسيا يمكن استخدامها لمنفعة البلدين.

من جانبه قال رئيس مجلس النواب البيلاروسي "فلاديمير أندريشينكو" في اللقاء مشيرا الى كلمة الرئيس الايراني في مراسم اداء اليمين الدستورية : اكدتم في خطابكم، على تصميمكم لتسريع وتيرة التطوير في بلادكم وبيلاروسيا تقف إلى جانبكم في هذا الخصوص.

وأكد أن بيلاروسيا تسعى إلى إقامة علاقات واسعة وشاملة مع إيران، مضيفا: إن العقوبات الجبانة التي يفرضها الغرب، وخاصة الولايات المتحدة على ايران، تشكل عقبات أمام تطوير العلاقات بين البلدين، لكننا نرى أنه بالامكان زيادة مستوى التعاون حتى في ظروف العقوبات بالمزيد من التنسيق.