ملف إنفجار مرفأ بيروت

العالم - إستوديو بيروت

ما السبب الحقيقي لرسو باخرة نيترات الامونيوم في مرفأ بيروت عام 2013؟ وهل كانت فعلاً وجهتها النهاية الموزمبيق؟ ومن هو المالك الحقيقي للسفينة؟ ولماذا بقيت حمولتها في العنبر رقم 12 منذ عام 2014 من دون ان يعالج امرها؟ والاهم من كل هذا ما السبب المباشر للانفجار؟ هل كان حادثاً ام فعلاً متعمداً؟ وهل كان المطلوب استهداف العاصمة أم مرفأ بيروت تمهيداً لانهاء دوره؟

لاتزال كل هذه الاسئلة تفتقر لاجوبة شافية لذا اليوم نخرج دائرة الاسئلة العسيرة والحقيقة المراد إخفائها لنسأل عن تداعيات انفجار مرفأ بيروت ودوره الاستراتيجي عن الوعود العابرة عن الحدودة بإعادة الاعمار وعن سير العمل في المرفأ والتحديات التي يواجهها هذا المرفق الاساسي وبوابة لبنان على العالم.

هذا الموضوع يبحثه برنامج "استوديو بيروت" مع ضيف الحلقة:

أمين السرالعام لنقابة موظفي مرفأ بيروت الاستاذ خليل زعيتر