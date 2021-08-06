تصنيف جديد سوريا ليست الأبطأ عربيا في سرعة الانترنت

العالم - سوريا

لكن التصنيف أظهر أن “سوريا” ليست الأبطأ في سرعـة الانتـرنت بين الدول العربية حيث حلّت “السودان” في المركز 133 عالمياً لتكون أبطأ سـرعة في الانتـرنت عبر الموبايل في المنطقة العربية تلتها “الصومال” في المركز 131 و “الجزائر” في المركز 124 و”ليبيا” في المركز 120.

في المقابل تصدّرت “الإمارات” التصنيف العالمي والعربي لناحية سرعة الانترنت عبر الموبايل تلتها “قطر” في المركز الثالث عالمياً والثاني عربياً.

أما تصنيف سـرعة الانتـرنت الثابت فأظهر حلول “سوريا” في المركز 173 عالمياً، لكنها أيضاً لم تكن الأبطأ عربياً حيث حلّت خلفها “الجزائر” في المركز 177 و”السودان” في المركز 178 و”اليمن” في المركز 180 على مستوى العالم.

يذكر أن السوريين يعانون من بطء سرعة الانترنت الثابت وانقطاعاته المتكررة بين الحين والآخر مقابل ارتفاع تكاليف الانترنت عبر الموبايل وإن كان أفضل جودةً من الانترنت الثابت.