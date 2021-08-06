شاهد .. مراسل العالم في لبنان: عودة الهدوء الى الحدود بعد عملية المقاومة

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وأضاف مراسلنا الزميل حسين عزالدين بان جيش الإحتلال الإسرائيلي عمد الى القاء قنابل مضيئة فوق أحراش مزارع شبعا لإشعال النار في هذه المنطقة كما أصدر حزب الله بياناً ثانياً بعد تنفيذ العملية حول ما حدث في بلدة شويا حيث اعلن فيه: عند الساعة 11:15 من ظهر اليوم ردت المقاومة الإسلامية على الاعتداءات الصهيونية على لبنان باستهداف محيط موقع العدو الاسرائيلي في مزارع شبعا بصليات صاروخية من مناطق حرشية بعيدة تماماً عن المناطق السكنية حفاظاً على أمن المواطنين.ولدى عودة المقاومين من عملهم وأثناء مرورهم بمنطقة شويا في قضاء حاصبيا، أقدم عدد من المواطنين على اعتراضهم.

وقال مراسل العالم بأن حزب الله أكد بإن المقاومة الإسلامية، كانت ولا تزال وستبقى، من أحرص الناس على أهلها وعدم تعريضهم لأي أذى خلال عملها المقاوم، وهي التي تدفع الدماء الزكية من شبابها لتحافظ على أمن لبنان ومواطنيه.

وأكد مراسل العالم على أن الحادث في بلدة شويا تسبب بإنقسام في هذه البلدة بين المواطنين الذين اعترضوا على هذا الاعتراض واكدوا وقوفهم الى جانب المقاومة واعتبروا بأن الذين قاموا باعتراض آلية المقاومة قاموا بعمل مشبوه ولا يرتبط بأي صفة وطنية ولا يمثل اهالي شويا.