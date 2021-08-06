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القبض على متهم ارتكب جريمة 'الدكة العشائرية' في بغداد

القبض على متهم ارتكب جريمة 'الدكة العشائرية' في بغداد
الجمعة ٠٦ أغسطس ٢٠٢١ - ١٢:٣٢ بتوقيت غرينتش

اعلنت وكالة الوزارة لشؤون الشرطة في العراق، اليوم الجمعة، القاء القبض على متهم اقدم على ارتكاب جريمة الدكة العشائرية في العاصمة بغداد.

العالم - العراق

وذكرت الوكالة في بيان ورد للسومرية نيوز، ان "مركز شرطة باب الشيخ التابع للقيادة استخبر يوم امس باقدام احد المتهمين على ارتكاب جريمة الدكة العشائرية ضد احد المواطنين في منزله، مشيرة الى ان المتهم اطلق عددا من العيارات النارية صوب المنزل ولاذ بالفرار".

واضافت "وعلى الفور وجه قائد شرطة بغداد بتشكيل فريق عمل ميداني برئاسة مدير قسم شرطة باب الشيخ وضرورة القاء القبض على المتهم، وبالفعل تم استكمال التحقيق والتأكد من هوية المتهم واصدار امر قبض وتحري بحقه والقاء القبض عليه واقتياده الى مركز الشرطة".

ولفتت الى ان "المتهم اعترف صراحة بقيامه بالجريمة وقيامه بإطلاق النار على المنزل لدواعي عشائرية، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة بحقه وفق القانون".

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