القبض على متهم ارتكب جريمة 'الدكة العشائرية' في بغداد

العالم - العراق

وذكرت الوكالة في بيان ورد للسومرية نيوز، ان "مركز شرطة باب الشيخ التابع للقيادة استخبر يوم امس باقدام احد المتهمين على ارتكاب جريمة الدكة العشائرية ضد احد المواطنين في منزله، مشيرة الى ان المتهم اطلق عددا من العيارات النارية صوب المنزل ولاذ بالفرار".



واضافت "وعلى الفور وجه قائد شرطة بغداد بتشكيل فريق عمل ميداني برئاسة مدير قسم شرطة باب الشيخ وضرورة القاء القبض على المتهم، وبالفعل تم استكمال التحقيق والتأكد من هوية المتهم واصدار امر قبض وتحري بحقه والقاء القبض عليه واقتياده الى مركز الشرطة".

ولفتت الى ان "المتهم اعترف صراحة بقيامه بالجريمة وقيامه بإطلاق النار على المنزل لدواعي عشائرية، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة بحقه وفق القانون".