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ضمن القرض الياباني.. العراق يتسلم سفينتين متخصصتين

ضمن القرض الياباني.. العراق يتسلم سفينتين متخصصتين
الجمعة ٠٦ أغسطس ٢٠٢١ - ١٢:٣٩ بتوقيت غرينتش

اعلنت وزارة النقل/الشركة العامة لموانئ العراق، اليوم الجمعة، تسلم سفينتين متخصصتين ضمن مشاريع القرض الياباني.

العالم - العراق

وقال المدير العام للشركة فرحان الفرطوسي، إنه “ستلتحق وحدتان بحريتان بنيتا على حساب هيئة القرض الياباني الى اسطول قسم السيطرة البحرية“، موضحاً ان“ السفينتين اكتمل بنائهما في كولومبو سريكلانكا وهما سفينة الادلاء وتتسع لـ( 25) مرشدا بحريا نوع (كاتامران) إضافة الى (20 ) فردا من الطاقم وهي محطة لاستقبال المرشدين المغادرين من الموانئ العراقية للعمل في مدخل قناه خور عبدالله“.

وأضاف الفرطوسي، أن “الوحدة البحرية الثانية هي سفينة التنوير (الفاو) تخصصية تقوم بنصب والتقاط العوامات في القنوات و واجبها أيضاً تأثيث وإنارة وصيانة الممرات الملاحية“.

واوضح انه “ من المؤمل وصولهما قبل نهاية شهر آب الحالي لتدخلان الخدمة حال وصولهما بعد أن تتم عملية الإبحار التجريبي الأخير في القنوات البحرية“.

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