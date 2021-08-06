مواجــهات مع الاحتلال في بلدة بيتا جنوب نابلس وإصابة العشرات من المواطنين

العالم ـ فلسطين

واندلعت مواجهات بين مئات المواطنين وقوات الإحتلال اليوم عقب صلاة الجمعة على جبل صبيح احتجاجا على إقامة البؤرة الاستيطانية وللمطالبة باسترداد جثمان الشهيد شادي الشرفا في قرية بيتا جنوب نابلس .

وقال أحمد جبريل مسؤول الإسعاف والطوارئ في الهلال الأحمر الفلسطيني أن 32 مواطنا حتى اللحظه أصيبوا بجروح مختلفة منهم اصابة بالرصاص الحي في القدم واصابتين في الرصاص المعدني المغلف بالمطاط أحدها بالرأس إضافة إلى إصابة ستة مواطنين نتجية سقوط بكسور ورضوض إضافة إلى إصابة 26 مواطنا بحالات الاختناق جراء إطلاق قوات الاحتلال الإسرائيلي العشرات من قنابل الغاز المسيل من خلال استخدام الطائرات تم تقديم الإسعافات الأولية الميدانية لهم فيما تم نقل اصابة إلى مستشفى رفيديا الحكومي لتلقي العلاج .

وحسبما أفادت وكالة معا أنه بالرغم من الارتفاع الكبير في درجات الحرارة أصر المواطنين بالخروج وإقامة الفعاليات الاحتجاجية على الجبل تحت شعار استرداد جثمان الشهيد شادي الشرفا المحتجز جثمانه من يوم الاربعاء قبل الماضي وهو موظف مياه في بلدية بيتا تم اعدامه من قبل جنود الاحتلال الإسرائيلي على مفرق بيتا .