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بري: العدو لا يفهم إلا لغة واحدة هي لغة الوحدة والمقاومة

بري: العدو لا يفهم إلا لغة واحدة هي لغة الوحدة والمقاومة
الجمعة ٠٦ أغسطس ٢٠٢١ - ٠١:١٠ بتوقيت غرينتش

قال رئيس البرلمان اللبناني نبيه بري إن ما حصل بالامس واليوم من عدوان صهيوني على مناطق عدة في الجنوب يعبر عن طبيعة هذا الكيان القائم على العدوان، مؤكدا أن العدو لا يفهم إلا لغة واحدة هي لغة الوحدة والمقاومة بهما حررنا الأرض وبهما نحصن ونحمي لبنان.

العالم ـ لبنان

رأى رئيس مجلس النواب ​نبيه بري​ "أنه لو كانت بيانات الادانة وعبارات الشجب تردع الكيان الاسرائيلي ومستوياته الامنية والسياسية والعسكرية و تكبح جماح عدوانيتهم لكانت فلسطين قد تحررت غداة ايام قليلة من احتلالها ، وما كانت اسرائيل لتتجرأ على إرتكاب المجازر في قانا والمنصوري وقبلهما في دير ياسين وبحر البقر ، ولو ان الادانة تجدي لما فكر الكيان الاسرائيلي يوما بإستباحة سيادة لبنان وإحتلال أجزاء واسعة من ارضه بسلسلة اجتياحات برية وجوية وبحرية بدء من عام 78 و عام 82 واعوام 93 و 96 و 2006".

واعتبر في بيان، أن ما حصل بالامس ويحصل اليوم من عدوان صهيوني على مناطق عدة في الجنوب يعبر عن طبيعة هذا الكيان القائم على العدوان والذي لا يرتدع بلغة الادانة فهو لا يفهم الا لغة واحدة هي لغة "الوحدة والمقاومة" ... بهما حررنا الارض وبهما نحصن ونحمي لبنان .

وأكد أن "الموقف البديهي والرد الوطني السريع على ما حصل ويحصل يجب ان يكون بمسارعة المعنيين بالشأن الحكومي القيام بفعل وطني صادق مقاوم للمصالح الشخصية الضيقه والحصص الطائفية البغيضة يقفل من خلاله كل الابواب المشرعة على التعطيل والفراغ في مؤسسات الدولة لاسيما في السلطة التنفيذية والتي وأن بقيت كذلك على النحو المستمر منذ سنة ونيف فهي ستفتح شهية الكيان الاسرائيلي على شن مزيد من الاعتداءات ضد لبنان وجنوبه .فهل نعقل ونتوكل؟".

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